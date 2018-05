Klienti směnáren by mohli odstoupit od smlouvy, projedná to vláda

Zákazníci směnáren by měli mít nově právo do dvou hodin od výměny peněz odstoupit od transakce. Částka je přitom kvůli možným spekulacím omezena na tisíc eur. Vyplývá to z novely zákona o směnárenské činnosti, kterou ve středu na návrh ministerstva financí projedná vláda.