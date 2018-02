Bílý prášek není z mléka. Namísto sušené smetany si do kávy sypete chemii

14:51 , aktualizováno 14:51

Lidé, kteří si do kávy sypou instantní smetanu, by se měli mít na pozoru. Coffee creamer, bělidlo do kávy, instantní sušená pochoutka, pěna do kávy nebo sušená smetana, jak si výrobky tohoto typu říkají, nemají s pravou smetanou vůbec nic společného. Na rozdíl od pravého sušeného mléka totiž obsahují rostlinný tuk a často i cukr.