Práce, práce, práce, smrt: 159 hodin přesčasů stálo novinářku život

V Japonsku je běžné, že většina zaměstnanců odchází z práce v pozdních nočních hodinách. Mnozí kvůli tomu trpí přepracovaností a v důsledku toho umírají na infarkt či páchají sebevraždy.

Mezi nimi byla i mladá novinářka Miwa Sado, která pracovala pro japonskou státní vysílací společnost NHK. V létě 2013, kdy probíhaly dvoje místní volby, pracovala téměř bez přestání a to ji stálo život, píše americký list New York Times.

Během jednoho měsíce odpracovala 159 hodin přesčasů. Málokdy měla volný víkend. Den co den pracovala až do půlnoci. V den svých narozenin se e-mailem ozvala svým rodičům, kterým se zdálo, že zněla vyčerpaně. O necelý měsíc později, jen pár dní po druhých volbách, zemřela na selhání srdce. Bylo jí 31 let.

V roce 2014 proběhlo vyšetřování, které zjistilo, že její smrt byla přímým důsledkem přepracování. Její zaměstnavatel ale podrobnosti zveřejnil až se zpožděním. Údajně z úcty k rodičům. „Rozhodli jsme se ohlásit její smrt všem našim zaměstnancům a veřejnosti, abychom pomohli zabránit opakování takové situace a podpořili reformy,“ uvedla NHK. Rodiče zemřelé novinářky se ale ptají, proč společnost neomezila její pracovní dobu. Kritizují také to, že zprávu o úmrtí bezprostředně poté nesdělili jejím kolegům.

Přepracovaný je každý pátý Japonec

V únoru zahájila řada japonských firem kampaň, která by měla přepracovaným zaměstnancům ulevit. Poslední pátek v měsíci odchází tak někteří Japonci domů už kolem 15:00. Do projektu se zapojily například automobilky Nissan a Toyota nebo likérka Suntory.

Podle průzkumu japonské vlády je v ohrožení života kvůli přepracování každý pátý Japonec. V důsledku pracovního stresu spáchalo v zemi v roce 2015 sebevraždu více než 2 000 lidí, desítky dalších zemřely na infarkt nebo jiné zdravotní potíže. Trávit dlouhé hodiny v zaměstnání se přitom v Japonsku považuje za důkaz oddanosti firmě.

Smrt mladé novinářky by podle britského listu The Guardian mohla zvýšit tlak na japonskou vládu, aby se regulací přesčasů znovu zabývala.