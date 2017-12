Ze zákazníků designéři. Retro značka umožní sestavit milion různých bot

Obuvnická značka Snaha řeší problém, který by si jiné firmy přály mít. Zakázek je víc, než fabrika stíhá vyrábět. „Ve značce vidíme na trhu neskutečný potenciál,“ říká Dvořák.

V letošním roce společnost vyrobí řádově desítky tisíc párů páskové obuvi, ale za pět let by to podle jejího šéfa mohlo být kolem 200 tisíc. Od roku 2015, kdy začal retro značku z poválečných dob oživovat, výroba narostla na čtyřnásobek.

„Zájem obchodů o naše nové kolekce obuvi nás natolik nadchl, že v příštím roce chceme zařadit další převodový stupeň a otevřít se pro nové partnery a investory,“ popsal majitel.

Plánuje založit holding, v rámci něhož do nově vzniklé firmy vyčlení všechny aktivity spojené s výrobou obuvi této retro značky. Výrobní prostory, právo k užívání značky Snaha, stroje a technologie, lidský i finanční kapitál, tradici značky a know-how. Stranou v holdingu zůstanou další aktivity - výroba ochranných pomůcek proti pádu značky Up One a výroba pro automobilky.

Příležitost pro investory

Účast na novém projektu zatím potvrdili čtyři investoři z vedení českých firem. Snaha dosud financovala svůj rozvoj z provozní činnosti, ale teď vidí příležitost k rychlému růstu, který se však neobejde bez větších investic. Ze zhruba milionu eur (tedy 26 milionů korun), který v rámci vstupu dalších akcionářů hodlá získat, plánuje vedle zrychlení výroby financovat i masivní marketingovou kampaň včetně posílení své pozice v on-line prostředí.

Současný vlastník nevylučuje ani prodej většinového podílu. „V budoucnu nemusíme držet majoritu, není to naše priorita,“ uvedl Dvořák, pro kterého se stala obuv srdcovou záležitostí. Rozhodující proto podle něj nejsou jen peníze od investorů, ale i jejich zkušenosti z obuvnictví nebo prodeje na internetu, kterými má nový partner přispět.

Přestože jádrem byznysu Snahy zůstává 140 smluvních kamenných prodejen, on-line má v budoucnu sehrát důležitější roli. „Umět vyrobit hezkou botu je docela kumšt, ale ještě větší kumšt je botu prodat,“ podotkl podnikatel, který v minulosti předsedal dozorčí radě hokejového klubu HC Sparta Praha.

Snaha sází na to, že lidé budou čím dál víc kupovat boty na internetu. Snaží se proto navázat spojenectví s velkými e-shopy. Zároveň však na nich nechce být závislá. Prodejcům totiž dodává za cenu, která je až třetinová oproti pultové ceně pro zákazníka. Půjde proto i vlastní cestou. Investovat chce do nového e-shopu s konfigurátorem, který je v tuzemské obuvnické branži unikátní.

Botu složíte jako nový vůz

Na chystaném portálu si zákazník sestaví vlastní model obuvi z částí, které bude mít firma na skladě. Vybere si z desítek druhů podešví, podpatků, stélek, vrchů, materiálů, tvarů, doplňků nebo barev. Také díky laserovému tisku se zákazník ocitne v roli designéra a bude moci boty zkrášlit vlastními grafickými prvky. Ředitel Snahy věří, že s nápadem zaboduje zejména u teenagerek.

„V konfigurátoru půjde vytvořit asi jeden milion unikátních kombinací modelů. Je hodně malá pravděpodobnost, že holka potká kamarádku se stejnou botou,“ říká Dvořák. Každá bota je sestavena ze zhruba dvaceti různých částí. Obavy z toho, že v tomto oboru revoluční prodejní model paralyzuje výrobu, nemá. Na zakázkovou výrobu se Snaha zaměřovala i v minulosti, považuje ji za součást svého DNA.

„Vím, že nebude legrace nastavit logistiku, když bude každý pár jiný. Budeme potřebovat jednoho až dva lidi navíc na vychystávání komponent,“ dodal Dvořák. Připouští však, že obuv z konfigurátoru bude muset být dražší, a to až o desítky procent. Nyní jsou boty Snaha v obchodě k dostání za 1 200 až 1 500 korun.