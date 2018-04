Místo peněz dlouhé fronty. Složitější přístup k dávkám brzdí jejich výplaty

Dávky sociální podpory Příspěvek na bydlení

- pro nízkopříjmové, za podmínky, že rodina žadatele dává za bydlení víc než 30 % (v Praze víc než 35 %) svých příjmů, nájem ale nesmí překročit normativ daný zákonem

- podává se žádost, formulář s informací o bytě, originál nájemní smlouvy a 4x ročně se prokazují zaplacené náklady na bydlení a výše příjmu za uplynulé čtvrtletí Přídavek na dítě

- pro nízkopříjmové (např. rodina s malým dítětem s příjmy do 20 800 Kč měsíčně); liší se podle stáří dětí a podle ekonomické aktivity rodičů (500 Kč měsíčně pro děti do 6 let v rodinách, kde nikdo nepracuje, až po 1 000 Kč pro děti nad 15 let, kde aspoň jeden z rodičů vydělává)

- každé čtvrtletí se dokládá výše příjmů za uplynulé tři měsíce Rodičovský příspěvek

- má nárok každý rodič, může vyčerpat 220 tisíc korun na jedno dítě (u vícerčat 330 tisíc korun na všechna), nejdéle do čtyř let věku, s narozením dalšího dítěte nevyčerpaná částka zaniká; rychlost čerpání si lze nově nastavit až na 34 tisíc měsíčně

- výše částky ale závisí na předchozím příjmu