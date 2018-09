Solární boom Tesly vázne. Už dva roky speciální střešní tašky jen testuje

Na první pohled se zdá, že Elonu Muskovi plány vycházejí. „V současnosti máme několik stovek domů se solárními dlaždicemi, jde to dobře,“ uvedl v srpnu zakladatel Tesly. Před dvěma lety odkoupil od svých dvou bratranců společnost SolarCity, která v newyorské továrně vyrábí speciální střešní tašky se zabudovanými fotovoltaickými panely.

Musk měl se svým solárním byznysem velké plány, ty se však začínají zadrhávat, uvedl server CNBC. A nesedí ani Muskovo nedávné prohlášení. Společnost SolarCity odmítla totiž zveřejnit, kolik solárních střech skutečně nainstalovala. Upřesnila však, že to, co Musk označuje jako „několik stovek domů,“ jsou buď naplánované či částečně nainstalované systémy - nikoli tedy realizované projekty.



Problém je v samotné výrobě speciálních střešních krytin. I šéf Tesly přiznává, že je panelové střechy nutné nadále testovat.

„Chvíli bude trvat než zjistíme, jestli budou naše solární systémy funkční i dalších 30 let. Spolupracujeme s prvními zákazníky a ujišťujeme se, že je zařízení bezpečné i případech, kdy vypukne požár,“ vysvětlil Musk.

Kromě dlouhé životnosti má Muskova krytina vypadat od nerozeznání od klasických střešních tašek.

Stejně jako velké solární panely využívají střešní dlaždice křemíkové články, které převádějí sluneční záření na elektřinu. Ukázalo se však, že výroba zmenšených prototypů těchto článků je technologicky náročnější.

„To, že věci zmenšujeme, se hodně podepisuje na tom, jak bude technologie ve výsledku fungovat. Pro Teslu je to velká výzva, stejně jako pro celé odvětví - zmenšit produkt tak, aby byl cenově dostupný a přesto výkonný,“ okomentoval výrobu střešních panelů SolarCity Andrew Beebe ze společnosti Obvious Ventures.

Na střešní solární systém přijímá Tesla od května loňského roku zálohy v hodnotě jeden tisíc dolarů, tedy necelých 22 tisíc korun. Paradoxem je, že ani nyní není společnost schopná systém masově dodávat.

Výkon se snižuje

Ve druhém čtvrtletí tohoto roku instalovala společnost solární systémy s celkovým výkonem 84 megawattů, což je 11procentní nárůst oproti prvnímu čtvrtletí. Avšak oproti prvnímu čtvrtletí z roku 2016, kdy se firma stala jedničkou v odvětví a instalovala celkový výkon na více než 200 megawattů, jde o výrazný pokles, informovala agentura Reuters.



Jedním z „testovacích zákazníků“ se stal začátkem roku Tri Huynh ze San Jose. Instalace klasického solárního panelu na jeho střechu by zabrala den. Výměna celé „solární střechy“ však zabrala patnáctičlennému týmu dva týdny. Majitel domu za to zaplatil 100 tisíc dolarů, v přepočtu přes 2,1 milionů korun.



Klasické solární panely jsou pro domácnosti, které nepotřebují opravit střechu, určitě levnější záležitostí. Huynh je však nadšený ze snižujících se účtů za elektřinu. „Normálně jsem v létě platil za elektřinu 400 až 450 dolarů. Teď naposledy jsem měl účet za 40 dolarů,“ uvedl.

Podle Tesly se instalace solárních krytin do domácností zvýší do roku 2019. Odborníci očekávají vlnu nových zařízení během tří až pěti let. „Je velice pravděpodobné, že se dobří inženýři, technici a vývojáři - mnoho z nich je v Tesle - pustí do této výzvy a dostanou nás k přijatelným cenovým nákladům. Ještě tam ale nejsme,“ uznal Beebe z Obvious Ventures.