Orbán stupňuje tlak na neziskovky a Sorose. Plánuje zdanění i zákaz činnosti

Kovács na tiskové konferenci minulý týden sdělil, že pokud bude nová legislativa schválena, budou se muset nevládní organizace, které podporují ilegální přistěhovalectví, registrovat u soudu a odvádět státu čtvrtinu finančních příspěvků od svých zahraničních dárců. O balíčku by se mohlo hlasovat příští měsíc.

Podle nového zákona by mohl být Maďarům, kteří se účastní organizování nelegálního přistěhovalectví, uložen dočasný soudní zákaz, který by omezil jejich činnost.

Vyhoštení i zákaz

Cizinci by mohli být podle deníku EU Observer navíc vyhoštěni ze země. Pro Sorose, který má americké a maďarské občanství, by to v krrajním případě znamenalo zákaz vstupu do země.

„Nelegální masové přistěhovalectví je problém, který se dotýká Evropy jako celku a představuje vážná bezpečnostní rizika. Pokud se ukáže, že George Soros má s těmito aktivitami něco společného, jinými slovy organizuje nelegální přistěhovalectví, pak se na něj budou nová pravidla vztahovat ,“ sdělil mluvčí agentuře Reuters.



Podle maďarské vlády a premiéra Orbána chce Soros pomocí tří svých nevládních organizací - Helsinský výbor, Transparency International a Společnost pro občanské svobody, umístit v Evropě miliony nelegálních přistěhovalců, z nichž jsou všichni potenciálními teroristy, kteří ohrožují národní bezpečnost a snaží se svrhnout vládu.



Kampaň proti Sorosovi

Tažení proti Sorosovi probíhá již delší dobu. V červenci loňského roku web Human Right Watch uvedl, že v Budapešti není v místa, kde byste nenašli plakát nebo billboard s usmívajícím se Georgem Sorrosem, který je doplněn nadpisem „Nedovolme Georgeovi Sorosovi, aby se smál naposled.“

Několik billboardů bylo dokonce popsáno protižidovskými graffiti. Na některých tramvajových zastávkách v Budapešti byly plakáty s kampaní proti Sorosovi vylepeny na zemi, takže lidé, kteří vystoupili z tramvaje, byli nuceni stoupnout si přímo na jeho tvář. „Billboardy, které hanobí Sorose, nesou podobnosti s nacistickými plakáty z dob druhé světové války, které vyobrazovaly Židy jako zlo, které chce zničit německou společnost,“ napsal Human Right Watch.

Největší židovská organizace v Maďarsku Mazsihisz napsala Orbánovi, že bilboardy povzbuzují antisemitismus a vyzvala jej, aby je nechal odstranit. Podle Human Right Watch se jednalo o poslední fázi nelidské kampaně proti 87letému miliardáři, jež podporuje liberální uspořádání a politiku otevřené společnosti. Maďarská vláda jej tehdy prohlásila za nepřítele číslo jedna.