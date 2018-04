Nechcete UberPop? Klidně jej zakažte a žalujte, vzkázal soud zemím EU

12:43 , aktualizováno 12:43

Členské země Evropské unie mohou zakázat a trestně stíhat protiprávní výkon taxislužby jako UberPop, aniž by to před tím oznámily Evropské komisi. Vyplývá to z úterního rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie.