Zákazníci ruší kvůli nehodě rezervace, letecká společnost přijde o miliony

Ředitelé letecké společnosti odhadli, že kvůli zrušeným rezervacím přišel dopravce o 50 až 100 milionů dolarů, informuje americký server USA Today.

Nízkonákladová společnost Southwest Airlines přitom ještě v prvním čtvrtletí zaznamenala rostoucí tržby. „Nikdy jsme nebyli silnější, máme málo dluhů, hodně peněz a mnoho fanoušků, kteří Southwest Airlines milují,“ cituje generálního ředitele společnosti Garyho Kellyho server CNN.

V rozhovoru pro CNBC Kelly řekl, že část rezervačního poklesu mohla být způsobena také stažením veškerých reklam, jež aerolinka opět obnoví nejpozději tento týden.

„Po letecké nehodě letu 1380 nastává s pro naši společnost temný čas. Myšlenkami jsme nadále s rodinou Riordanových a všemi cestujícími onoho letu,“ uvedl generální ředitel společnosti Gary Kelly poté co jedna z pasažérek minulý týden zemřela následkem nehody Boeingu 737 letícího z New Yorku do Dallasu.

Devět let bez smrtelné nehody

Kryt motoru se uvolnil a zasáhla okno, u kterého seděla cestující Jennifer Riordanová. Ta byla vlivem dekomprese málem vysáta malým otvorem ven. Ostatní cestující ji ale vtáhli zpátky dovnitř.

Riordanová následkům vážných zranění později podlehla. Jedná se o první fatální nehodu v historii Southwest Airlines a první úmrtí na palubě amerických linek za posledních devět let.

Výrobce letadlových dílů přesto doporučil kontrolu všech letadel se stejným typem motoru. Letecká společnost Southwest Airlines už tak učinila u 80 procent své flotily. Zkontrolovala také, zda některé části letadel neukazují známky opotřebení, čímž chce předejít dalším katastrofám.

Pasažér natočil nouzové přistání ve Filadelfii: