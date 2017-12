Španěly pobláznila vánoční loterie, Tlouštík jim nadělil 62 miliard

Vzhledem k složitému systému a díky tomu, že losy, respektive jejich části, kupují lidé společně ve skupinách, jsou výherců tisíce. Rozděleno bylo celkem 2,38 miliardy eur (skoro 62 miliard korun).

Španělská loterie patří k nejstarším a největším na světě. Zajímavostí je i její vyhlašování. To se už několik let koná v madridském divadle a výherní čísla tam oznamují děti zpěvem. Celý přenos je tak zábavnou záležitostí, která v pátek trvala přes čtyři hodiny. Někteří návštěvníci na losování přicházejí v maskách. Už před otevřením divadla se stály dlouhé fronty na vstup.

Také zájem o prodej losů v této loterii, jejíž historie sahá až do 19. století, už několik let roste. Letos se zvýšil prodej oproti předchozímu roku o 3,3 procenta. Pátečním výherním číslem se stalo 71 198 a výhra šla do dvanácti španělských provincií.

Loterie není postavena na jackpotu, ale na složitém systému, který zajišťuje alespoň minimální výhry pro tisíce sázejících. Každý los se dělí na deset kuponů, takže lidé si obvykle kupují jen kupony, ne celé losy. Často se při jejich nákupu sdružují do týmů.

Někteří si vybírají čísla podle osobních výročí. Letos ale byla v oblibě i čísla politicky zabarvená. Například už od léta byly vyprodané lístky s číslem „00155“ podle čísla (155) článku španělské ústavy.

Podle tohoto článku může španělská vláda omezit autonomii regionu, pokud jeho vedení porušuje ústavu. Madrid ho letos aplikoval poprvé v historii, a to na Katalánsko. Oblíbeným číslem bylo letos i 11017, které odkazuje na datum referenda o nezávislosti Katalánska z letošního 1. října.