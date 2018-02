Českého šoféra si za německou mzdu nikdo nenajme, obává se ministr Ťok

„Když to vezmu lidsky, tak já mu k tomu gratuluji. Má to své ale. On vysoudil peníze na zákazníkovi a nikoliv na dopravci. Toto je precedens, který povede k tomu, že si českou spediční firmu v Německu už nikdo objednávat nebude,“ uvedl ministr dopravy.

O podmínkách odměňování šoférů kamionů už Česko s evropskými orgány vyjednává třetím rokem. Cílem české strany je vyjmout řidiče z platnosti takzvané směrnice o vysílání pracovníků do zahraničí, která platí od roku 1996. Jejím cílem ale bylo upravit podmínky lidí, kteří v cizině pracují dlouhodobě, jako jsou například stavební dělníci, uvedla europoslankyně Martina Dlabajová, která se vyjednávání dlouhodobě věnuje.

Rostoucí administrativa bude neúnosná

Současná podoba, kterou se evropská třístranná vyjednávání ubírají, podle ní povede kromě nárůstu nákladů způsobených vyšší mzdou šoférů rovněž k výraznému nárůstu administrativy, kterou dopravní firmy nebudou moci ve skutečnosti splnit.

„Představte si řidiče, který jede do pěti různých zemí za den a musí splnit všechny podmínky odměňování. Tady nemluvíme jen o mzdách, ale o příplatcích a bonusech a dietách a různých regionálních zákonech. Například v některých členských státech jsou regionální zákony stanovující příplatky při špatném počasí,“ uvedla Dlabajová. Řidiči by navíc měli mít pracovní smlouvy přeložené do všech jazyků používaných v projížděných zemích a dokladovat výplatní páskou výši své mzdy.

Problémy s evropskými pravidly by podle Ťoka nepotkaly pouze šoféry kamionové dopravy. Zcela vážně se podle šéfa českého resortu hovoří o tom, že by podobné podmínky měly platit i pro personál dopravních letadel, která prolétávají vzdušný prostor různých unijních zemí. Pilot nebo letuška by tak například při cestě na Kanárské ostrovy měli dostat přesně napočítanou mzdu podle toho, nad kterou zemí a jak dlouho poletí, dodal Ťok.

Nová pravidla budou nahrávat švarcsystému

Přestože jsou pravidla pro vysílání zaměstnanců do ciziny velice precizní ve výpočtu všech mzdových nároků a bonusů, připravovaný balíček mobility má jednu zásadní mezeru. Týká se totiž pouze zaměstnanců a nikterak se nedotýká osob samostatně výdělečně činných, na která se žádná pravidla ohledně povinných mezd nevztahují. Hrozí proto, že firmy nebudou šoféry chtít zaměstnávat a evropská pravidla rozšíří oblast takzvaného švarcsystému, kdy zaměstnavatelé nutí své pracovníky, aby si zařizovali živnostenská oprávnění a nemuseli je napřímo zaměstnávat.

Ve starších členských zemích totiž není běžné, aby řidiči kamionů působili jako živnostníci. Do budoucna by ale toto mohlo přinést ještě větší problém, než jaký aktuálně tvoří ochranářské tendence některých západních zemí vůči zahraničním zaměstnancům z nových členských zemí EU. Ve druhém kroku bude podle Dlabajové problém s otázkou OSVČ a tam už by se případné restrikce týkaly přímo otázky volného pohybu osob. „To je otázka zásadní svobody v rámci EU, kterou je nutné chránit,“ dodala europoslankyně.