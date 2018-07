Cestující si stěžovali na páchnoucí ponožky, letadlo muselo přistát

Někteří cestující si během letu z New Yorku na Floridu stěžovali na nevolnost. Mohl za to pach linoucí se kabinou, podle některých cestujících přípomínal zápach ze špinavých ponožek, napsal web USA Today.

Podle cestujícího Stevena Costella některé děti na palubě zvracely a jedna žena ztratila vědomí „Bylo to hrozné, netušili jsme, co se děje,“ svěřil se. Pach, který jiný cestující zase popisoval spíše jako kouř, byl natolik silný, že se hasiči rozhodli prohledat letadlo. Jejich mluvčí následně uvedl, že v tamní nemocnici hospitalizovali celkem deset pasažérů.

Zdroj zápachu nenašli

Hasiči však žádný zdroj zápachu nenašli, společnost Spirit Airlines incident nadále vyšetřuje. Podle zpravodajské agentury Bloomberg mohly být zdrojem zápachu výpary motorového oleje, které se do kabiny dostali klimatizačním systémem. Podobný případ se totiž stal loni v srpnu. Letadlo JetBlue Airways mířící na Floridu bylo přesměrováno do Oklahomy poté, co některé cestující sužovali dýchací potíže.

V říjnu roku 2016 musel zase Airbus A380 letící z Kalifornie do Londýna přistát ve Vancouveru. Všech 25 členů posádky totiž zničehonic onemocnělo. Tehdy se řešila přítomnost výparů v kabině. „Zápach paliva je v určitých situacích poměrně běžný i v kabině pro cestující. Mnohem méně běžný je pach špinavých ponožek, sýra nebo mokrého psa, což může upozorňovat na přítomnost výparů z motorového oleje,“ píše Bloomberg.