Startup slibuje spodky, které se týdny nemusí prát. Vybral miliony

„Naším cílem je šetrná a udržitelná móda,“ sdělil šéf a spoluzakladatel firmy Mads Fibiger serveru Business Insider. „Tradiční způsob nošení, praní a vyhazování předraženého spodního prádla je strašným plýtváním,“ dodal.

Jeho společnost chce životnímu prostředí kromě toho, že jsou její výrobky z recyklovaných materiálů, pomoci i tím, že se její oblečení nemusí tak často prát. Může za to stříbro, které oblečení obsahuje. To díky svým antimikrobiálním schopnostem podle společnosti zabije 99,9 % bakterií tvořících zápach.



„Funguje to. Nemusíte ho prát a tak ušetříte čas a peníze, a navíc omezíte plýtvání vodou a energiemi,“ řekl Fibiger. Praní a sušení prádla podle Business Insideru tvoří až dvě třetiny z celkového zatížení životního prostředí vyprodukovaného jedním kusem oblečení.



Největší módní crowdfunding ve Skandinávii

Peníze na rozjezd podnikání vybrala firma od dárců na platformě Kickstarter, určené pro tzv. crowdfundingové kampaně. Silvertech, jak se kampaň jmenovala, vybral přes 3,5 milionu korun a stal se tak nejúspěšnější kampaní podobného typu ve Skandinávii.

Současná kampaň, Silvertech 2.0, má momentálně na kontě podobnou částku, přibližně 3,54 milionu korun.



Zájem lidí o podobné projekty potvrzuje i výzkum společnosti Nielsen z roku 2015, který tvrdí, že je po celém světě až 66 % zákazníků ochotno připlatit si za značku, která je šetrná k životnímu prostředí. Mezi mileniály (lidmi, kteří se narodili v druhé polovině osmdesátých let minulého století, v devadesátých letech nebo pár let po příchodu roku 2000) je to až 73 %.



Balení dvou pánských spodků stojí přibližně 1 450 korun, dvoje dámské kalhotky jsou o cca 200 Kč levnější. Firma od roku 2015, kdy vznikla, prodala přibližně 200 tisíc kusů necelým padesáti tisícům zákazníků.