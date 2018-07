Společné jízdné by měl spravovat stát, ne dopravci, tvrdí šéf Českých drah

„Již dnes máme několik řízení s DG Competiton v Bruselu a ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) v Brně ohledně podezření z kartelového chování. Tuto naši obavu nerozptýlil ani ÚOHS, kterého jsme se na to explicitně dotázali,“ řekl Krtek.

Komplikace při uznávání jízdenek jiných dopravců vyčítá současnému vedení státního dopravce ministr dopravy Dan Ťok (ANO).



Další otázkou, která podle Krtka komplikuje společnou dohodu dopravců, jsou investice do takzvaného clearingového centra pro přerozdělování a vyúčtování tržeb. Podle odhadů podniku by to představovalo investici v řádech stovek milionů korun.

„Pochybuji, že by soukromí dopravci byli ochotni takové částky investovat, protože jde o nenávratnou investici,“ uvedl Krtek s tím, že České dráhy nemohou investici a následný provoz centra vzít jen na sebe. „Narazili bychom na nevůli svých věřitelů, kteří by to vnímali tak, že je tím poškozujeme,“ dodal.



Jako příklad pro systém společných jízdenek zmínil fungování některých integrovaných dopravních systémů, ve kterých vzájemné uznávání jízdného platí již delší dobu. V nich tato pravidla a především přerozdělování tržeb z jízdného určuje kraj spolu s městy.

Systém pro vzájemné uznávání jízdenek ministerstvo dopravy připravuje. Vypracování systému ministerstvo zadalo státnímu podniku Cendis (Centrum dopravních informačních systémů).

Prvotní odhady ministerstva plánovaly, že by společné jízdenky mohly platit po roce 2019. Cestující by tak již nemuseli při přestupu na vlak jiného dopravce kupovat více jízdenek, ale stačil by jim jeden jízdní doklad platný ve vozech všech dopravců.

Liberalizaci se nebráníme, riziko jsou spekulanti

Státní dopravce je podle Krtka připraven na otevírání trhu, což se mělo již prokázat při částečné liberalizaci osobní i nákladní dopravy na komerčních tratích. Tady ČD úspěšně konkurují soukromým dopravcům, řekl Krtek. ČD nyní jednají s kraji o zajištění dopravy na krajských tratích, nynější smlouvy vyprší na konci příští roku.

Podle Krtka však liberalizace přináší i rizika, kterým musí podnik předcházet. Jako hrozbu označil možnost, že některé zájmové skupiny budou chtít tento proces využít k oslabení skupiny ČD s cílem rychlého převzetí vybraných strategických dceřiných společností podniku, jako jsou ČD Cargo nebo ČD - Telematika. „A to na úkor pozice věřitelů Českých drah,“ dodal.

Řídící výbor ČD minulý týden vyměnil pět členů dozorčí rady podniku. Nová rada by měla vypsat výběrové řízení na nové vedení společnosti. Ministr Ťok jako jeden z hlavních důvodů pro tento krok uvedl neochotu k liberalizaci dopravy ze strany managementu ČD.