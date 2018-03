Na důchod si loni spořilo 4,47 milionu lidí, fondům se nedařilo

V transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, bylo 3,71 milionu lidí. To bylo o 290 000 méně než na konci roku 2016. Podle lednových odhadů penzijních společností vydělaly transformované penzijní fondy klientům loni desetiny procenta, žádný z nich nepřekoná inflaci. Ta loni stoupla na 2,5 procenta. Výkonnost transformovaných fondů jednotlivých penzijní společností byla v posledních několika letech obecně velice nízká a zřídka se podívala přes jedno procento.

Doplňkové penzijní spoření, které penzijní připojištění od roku 2013 nahradilo, má 758 000 lidí, o 221 000 více než loni v prosinci.

„Úbytek klientů byl pomalejší než v roce 2016, ale ideální stav to není. Populace stárne, ale ne tak rychle, aby klienti třetího pilíře ubývali tímto tempem. Právě naopak, do doplňkového spoření by mělo vstupovat mnohem více mladých klientů,“ řekl analytik Partners Aleš Tůma.

„Otázka soukromého zabezpečení na penzi nikdy nebyla tak aktuální jako teď, když jsme pohřbili snahy o penzijní reformu,“ dodal.

Objem státních příspěvků vyplacených za rok 2017 na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření činil 6,9 miliardy Kč. Průměrný měsíční státní příspěvek klesl proti konci roku 2016 o dvě koruny na 125 Kč. Průměrný státní příspěvek vyplacený na penzijní připojištění činil 120 Kč (pokles o čtyři Kč) a na doplňkové penzijní spoření 159 Kč (nárůst o tři Kč).

Češi si na důchod posílají v průměru 645 Kč

Objem příspěvků zaplacených účastníky v roce 2017 dosáhl 35,4 miliardy Kč. Celkový průměrný měsíční příspěvek účastníka vzrostl proti konci roku 2016 o 25 Kč na 645 Kč. Průměrný měsíční příspěvek účastníka penzijního připojištění stoupl o 18 Kč na 624 Kč, průměrný měsíční příspěvek účastníka doplňkového spoření pak o 35 Kč na 776 korun.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení.

Lidé se mohou prostřednictvím penzijních fondů připojistit za finančního přispění státu od roku 1994. Z původních 44 fondů jich zbylo devět.