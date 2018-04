Joint místo panáka? Legalizace marihuany může ohrozit prodeje alkoholu

Trh s legálním konopím ve Spojených státech by podle ekonomů mohl do roku 2030 vzrůst o padesát procent na 75 miliard dolarů. To je skoro stejně, kolik činily loňské prodeje nealkoholických nápojů, jejichž odbyt naopak klesá. Legalizace marihuany však může ohrozit především prodej alkoholu, jemuž částečně konkuruje.