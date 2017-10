Kanada hlásí první střet letadla s dronem, letěl 450 metrů nad zemí

Dron narazil do jednoho z křídel letadla charterové letecké společnosti Skyjet, které se ve čtvrtek chystalo přistát na mezinárodním letišti Jean Lesage ve městě Quebec. Na palubě letadla bylo šest cestujících a dva členové posádky. Přesný typ letounu zprávy neuvádějí.

„Nesmírně se mi ulevilo, že dron způsobil jen malé škody a letadlo dokázalo bezpečně přistát,“ okomentoval incident kanadský ministr dopravy Marc Garneau ve svém nedělním prohlášení a důrazně apeloval na ohleduplné používání tohoto novodobého létajícího zařízení. Následně rozšířil seznam oblastí, kam mají drony vlet zakázán.

Rychle rostoucí počet uživatelů dronů vedl v posledních letech k nárůstu kolizí s letadly po celém světě. Dopravní úřady nejen v Kanadě se proto pokusily zavést pravidla, která by zabránila potenciálním katastrofám.

Počínaje letošním rokem Kanada oznámila bezpečnostní opatření, která jsou zaměřena na nezákonné provozování rekreačních letounů v dosahu 5,5 kilometru od letiště a omezují výšku letu dronu na 90 metrů. Za porušení tohoto předpisu může viník dostat pokutu až 25 tisíc kanadských dolarů a trest odnětí svobody.

Dron, který minulý týden zasáhl osobní letadlo, zmíněná pravidla porušil. Ke střetu podle místních médií došlo tři kilometry od letiště a přístroj letěl mnohem výše, než je legálně povoleno. Vznášel se ve výšce asi 450 metrů nad zemí. „Pokud by dron vrazil do okna kokpitu, nebo poškodil motor, mohlo to mít katastrofické důsledky,“ řekl Garneau na tiskové konferenci.

Srážek dronů s letadly přibývá

Počet incidentů, které způsobují drony, rok od roku roste po celém světě a výjimkou není ani Česko. Kanadští úředníci tvrdí, že v letošním roce bylo tamním úřadům nahlášeno 1 600 incidentů s drony, z toho 131 dronů ohrožovalo bezpečnost letadel.

Incident v letošním roce nahlásila například i Čína. K jednomu z jejich komerčních letadel se nebezpečně přiblížil dron. Úřady pilota dronu okamžitě zadržely.

Také pilot British Airways médiím prozradil, že v loňském roce do jeho letadla narazil během přistávání na letišti Heathrow dron. Britská vláda ale vyšetřování nakonec uzavřela s tím, že to, co do letadla narazilo, pravděpodobně nebyl dron.

Dubajské letiště v loňském roce uvedlo, že testuje „lovce dronů“ - dálkově ovládané letadlo, které detekuje drony, které se snaží proniknout do prostoru letiště.

Případy, kdy drony ohrozily letadla se objevily i v Česku. Ke dvěma došlo minulý měsíc na Letišti Václava Havla. Český letištní personál si však na rozdíl od toho dubajského musí při detekci dronů v prostorách letiště vystačit jen se svým zrakem. I když personál letiště zpozoruje dron, sám jej zneškodnit nemůže. Česká legislativa to neumožňuje. Vše může vyřešit až přivolaná policie. Více si o tom můžete přečíst zde.

Orel s povolením zabíjet. Umí zneškodnit i drony: