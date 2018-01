PŘEHLED: Kolik stojí chleba nebo máslo v ČR a SR? Srovnali jsme to

Možná nejlépe to ukazuje srovnání toho, kolik základního zboží si mohou za svůj zdaněný průměrný měsíční plat nakoupit Češi a kolik Slováci. Do takového imaginárního nákupního košíku redakce vybrala potraviny jako rohlíky, vejce, mléko či pivo a k tomu přidala další zboží jako prací prášek a toaletní papír.

Celkem má košík 18 položek a porovnávané ceny pocházejí ze stejného řetězce obchodů v obou zemích. Čechům průměrná mzda z třetího čtvrtletí roku 2017 vystačí na 24 takových košů, zatímco Slováci si mohou pořídit o tři nákupy méně.

Nákupní košík Lidl Přepočteno na stejné množství zboží a Kč kurzem 25,625 Kč/euro ČR SR 10 rohlíků 19,00 17,90 Chleba (1 kg) 28,90 23,70 Cukr krystal (1 kg) 14,90 19,20 6x Pilsner Urquell (0,5 l, s 3 Kč zálohy) 155,40 167,60 Kuře celé (cena za 1 kg) 79,90 56,10 Cigarety (20 ks, Marlboro) 102,00 97,40 Vejce (10 ks, velikost M) 49,90 40,70 Toaletní papír (3 vrtstvý, 8x200 útržků) 54,90 68,90 Brambory (1 kg, typ B) 10,00 12,80 Jablka (1 kg) 24,90 25,50 Jar (1 l, prostředek W5) 32,90 25,40 Máslo (250 g) 44,90 51,00 Prací prášek (4,225 kg, nejlevnější, 65 praní) 199,00 204,70 Mléko plnotučné (1 l) 16,90 14,90 Těstoviny 8,50 10,00 Šunka (200 g) 29,90 27,90 Parenica uzená (100 g) 26,90 23,10 Celkem 909 Kč 895 Kč

V Česku by přitom košík naplněný těmito výrobky byl dražší než na Slovensku. Ale průměrná zdaněná mzda v Česku je 22 073 Kč, na Slovensku to je v přepočtu 18 676 Kč. To, že Čechy základní životní potřeby stojí víc, platí nejen u potravin. Vyšší je cena průměrného bytu na pražském sídlišti Jižní Město než v bratislavské Petržalce, dražší je kadeřník, lístky do kina i třeba školné v mateřské škole.



Až na výjimky si však Češi díky své vyšší průměrné mzdě mohou těchto položek dovolit víc. Ty dražší pak zase rychleji splatí. Třeba na koupi bytu na sídlišti ve svém hlavním městě bude Čech vydělávat 13,5 roku, zatímco Slovák skoro o rok a půl déle.

Jedno je na Slovensku výrazně dražší než v Česku – doprava. Ať už vlastní nebo hromadná. Roční jízdenka MHD v Bratislavě stojí skoro dvakrát více než v Praze. O tři koruny za litr mají naši sousedi dražší také benzin a lehce víc zaplatí za základní model vozu Škoda Fabia Combi.

V praxi to znamená, že Čech si na nové auto vydělává o více než dva měsíce kratší dobu. A pak si do něj za jeden svůj měsíční plat může koupit o 50 litrů benzinu víc než Slovák.