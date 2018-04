Starou škodovku po dědečkovi nevyhazujte, může být vaší zlatou cihlou

Historická auta jsou v posledních letech stále atraktivnější. Experty na umění jsou dokonce vyhodnocována jako jedna z nejvýnosnějších a nejméně kolísavých alternativních investic. „Běžná, ale výjimečně zachovalá Škoda 120 stála před pěti lety třicet tisíc. Dnes je k sehnání za osmdesát tisíc a více. To je nárůst o více než sto šedesát procent,“ přiblížil situaci na trhu ředitel inovačního centra AuresLab v AAA Auto Stanislav Gálik.



Největší nárůst hodnoty za posledních pět let zaznamenaly vozy Tatra 603 nebo stará Škoda Rapid, a to až o šedesát procent. Velmi žádaným zbožím je v poslední době také Škoda 1000 MB, zájem roste také o legendární Fiat 126, volhy nebo lady.

Ladu 1200 neboli takzvaného „žigulíka“ si v garáži hýčká i Jakub Hamerský ze Svitávky na Blanensku. „Auto mám po otci, který ho kupoval před deseti lety za devatenáct tisíc. Nedávno mi za něj nabízeli pětatřicet tisíc, a to jsem na něj za tu dobu ani nesáhl,“ popisuje Hamerský. Jeho vůz nabývá na hodnotě v podstatě jen pouhým stáním v garáži. Prodat se ho ale majitel nechystá. „Neberu ho jako investici, jednou bych s ním chtěl zase vyjet. Je ale příjemné vědět, že bude čím dál tím vzácnější,“ dodává Hamerský.



Investovat do automobilu je běh na dlouhou trať

Na hodnotě by měly v současnosti nejvíce nabývat auta do zhruba třiceti let stáří, která se dají pořídit i do sta tisíc korun. Je však nemožné přesně určit, u kterých typů je zaručené, že jejich hodnota stoupat bude. „Obecně však lze říct, že dříve nebo později budou zajímavé jakékoliv vozy s minimálním nájezdem a v původním zachovalém stavu,“ vysvětluje Gálik.



Pokud si chcete pořídit automobil pro investiční účely, nesmíte zapomenout na to, že jde o dlouhodobou záležitost. „Automobil je investice jako každá jiná, její hodnota může růst, ale zároveň třeba klesnout na polovinu. Nesmíme také zapomínat na náklady na skladování a údržbu, které hodnotu průběžně snižují,“ upozorňuje na rizika ekonom společnosti Partners Martin Mašát.

Ve srovnání s ostatními investicemi, jako jsou například klenoty nebo výtvarné umění, však trh s historickými vozy v posledních letech roste nejrychleji. V roce 2017 byl celosvětový aukční obrat na trhu s veterány odhadován na více než miliardu eur a meziročně vykázal růst o tři procenta.