Nová pobočka každých 15 hodin. Starbucks plánuje v Číně masivní expanzi

Ve svém středečním prohlášení společnost Starbucks uvedla, že do roku 2022 by chtěla v Číně provozovat 6 000 poboček. V současnosti jich má přibližně 3 300 což znamená, že v následujících letech plánuje otevírat novou kavárnu zhruba každých 15 hodin. Svůj roční obrat na čínském trhu z roku 2017 plánuje během pěti let ztrojnásobit, provozní zisk by měl během tohoto období narůst o 100 procent.

„Žádná jiná západní společnost nebo značka nemá lepší pozici pro rozmach, který souvisí s rychle rostoucí střední třídou v Číně,“ uvedl v prohlášení prezident společnosti Kevin Johnson. „Pokračujeme v rozvíjení kávové kultury v Číně a naší odměnou bude v následujících desetiletích zdravý, dlouhodobý a ziskový růst. Zavázali jsme se k dlouhodobým investicím.“



Svůj ambiciózní plán bude Starbucks nejspíš financovat i z peněz z nedávné dohody se společností Nestlé (psali jsme zde). Za právo distribuovat jejich kávu zaplatí Nestlé přes sedm miliard dolarů.



Čínský trh by mohl překonat americký

Odvážný krok Starbucksu na čínském trhu přichází v době, kdy se jiné americké korporace obávají následujícího vývoje, protože ztahy mezi Pekingem a Washingtonem nepříznivě poznamenalo oboustranné zaváděním cel. „Nemůžeme ovlivnit co se stane v geopolitické rovině. Nejsme vůči tomu imunní. Ale chceme se na věc dívat z dlouhodobé perspektivy,“ citovala Johnsonova slova agentura Bloomberg.

Minulý rok otevřel kavárenský řetězec v Šanghaji svou největší pobočku na světě. Obchod s názvem Starbucks Reserve Roastery prodává kávu na ploše téměř 2800 metrů čtverečních. Výkonný předseda Starbucksu Howard Schultz řekl agentuře Reuters, že během následujícího desetiletí dosáhne počet kaváren Starbucks v Číně 10 000, čímž by překonal i americký trh.



Server CNN Money napsal, že společnost roste mnohem rychleji v Číně a jiných asijských zemích než na trzích v Americe. V asijsko-pacifickém regionu stoupl obrat řetězce během posledního čtvrtletí o 54 procent, v porovnání se stejným obdobím v minulém roce. Ve Spojených státech, Kanadě či Latinské Americe vzrostl jenom o osm procent.