Americký startup sestrojí do roku 2022 stovku letadel s hybridním pohonem

Startupovou společnost Zunum Aero se sídlem ve městě Kirkland v americkém státě Washington finančně podporuje jeden z největších světových výrobců letecké techniky, firma Boeing. Kromě ní ji také financují katarské aerolinky Qatar Airwaves nebo americká nízkonákladová letecká společnost JetBlue.

Stovku malých letadel s hybridním pohonem a kapacitou dvanáct pasažérů by měl do roku 2022 obdržet soukromý americký letecký dopravce JetSuite. Ten se doposud specializoval na charterové lety, ale dodávka nových strojů by mu mohla pomoct v expanzi mezi klasické komerční aerolinky.



Hybridní letadla budou primárně pohánět dva elektrické motory. Agentura Bloomberg uvádí, že baterie budou umístěny v křídlech a spalovací motor bude letounu sloužit pouze jako záloha. Zunum Aero předpokládá v příštích letech v této oblasti značný technologický pokrok, vzhledem k tomu, kolik se v současnosti investuje do elektromobilů. Podobné koncepty v letecké dopravě vyvíjí i evropský Airbus, americká armáda nebo NASA.



Startup plánuje pozemní testy svých modelů na tento rok, od příštího roku by se měly zkoušet i ve vzduchu. Server Business Insider píše, že letadla budou létat rychlostí přibližně 550 kilometrů v hodině a ke vzlétnutí by jim měla stačit ranvej o délce 670 metrů.



Společným investorem firem Zunum Aero a JetSuite je americká nízkonákladová letecká společnost JetBlue, která se svými aktivitami pokouší proměnit koncept létání na krátké vzdálenosti. Šéf jejich technologických investic Bonny Simi tvrdí, že cílem je zlepšení zákaznického servisu při letech na krátkou vzdálenost, zejména formou zjednodušení zdlouhavého odbavování na letištích. „Lidé nechtějí dojíždět na letiště kvůli letu, který trvá hodinu,“ uvedl Simi pro server CNBC.