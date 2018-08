Mladé rodiny mohou od středy žádat stát o levnou půjčku na bydlení

8:47 , aktualizováno 8:47

Mladé rodiny do 36 let mohou od středy žádat o státní půjčku až dva miliony korun na rekonstrukci nebo pořízení nového bydlení. Úroková sazba je jedno procento s garantovanou dobou 20 let, maximální doba splácení je ve výjimečných případech 25 let. Státní fond rozvoje bydlení bude žádosti zpracovávat v pořadí, ve kterém mu je žadatelé doručí.