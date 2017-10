Státní dluh klesl. Na každého Čecha nyní připadá 152 tisíc korun

Od neděle je možné zaregistrovat účtenky do státní účtenkové loterie. Zadávají se účtenky od obchodníků vydané v říjnu a účast je možná buď přes web... celý článek

Zlevněné máslo, to je v těchto dnech zaručený způsob, jak do obchodu nalákat davy. Potvrdila to i akce supermarketu Albert, který jediný den nabízí... celý článek