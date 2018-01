Stát vypsal soutěž na podporu kvalitních potravin. Babiš tendr kritizuje

Potravinářská komora ČR uvedla, že další propagaci Klasy i dalších značek podporuje. Ministerstvo zemědělství připravuje analýzu těchto podpor, měla by být hotová v řádu týdnů, informoval tiskový odbor úřadu. Tendr se dříve uzavíral na dva roky, letos bude tříletý. Firmy mají možnost se do něj přihlásit do 6. února. Letos je podle schváleného rozpočtu fondu na propagaci kvalitních potravin určeno 250 milionů korun.

„Tato zakázka je zaměřena pouze na strategickou, kreativní část. Ostatní tři části (realizační, mediální a expoziční) se budou soutěžit po vybrání nejvhodnějšího uchazeče ze strategické části, protože na ni navazují, budou tedy z kreativního řešení vycházet,“ sdělila Nováková.

Podle ní se sice kampani říká Klasa, ale s původní propagací značky Klasa nemá mnoho společného. „Jedná se o projekt na podporu kvalitních potravin, který má ČR notifikován až do konce tohoto programového období. Stejný zůstal jen roční finanční rámec 200 milionů korun, který se pro další období snížil o 30 milionů korun, ty se využijí na samostatnou propagační podporu nově notifikovaného programu na podporu značky BIO a ekologického zemědělství. Přibližně 50 milionů Kč půjde na projekt Regionální potravina,“ dodala.

Babišovi se podpora nelíbí, ministerstvo analyzuje

Premiér Babiš propagaci značky Klasa v minulém týdnu kritizoval. „České podniky nepotřebují žádnou reklamu Klasy. To, že jsou tam velké rezervy v hospodaření, o tom jsem tedy přesvědčen, ale zatím si nemyslím, že za tak krátký čas jsme tam mohli něco řešit,“ uvedl podle sněmovního protokolu na dotaz komunistického poslance Jiřího Valenty ohledně zásadních problémů, které ministerstvo zemědělství má. Babiš byl do loňského února vlastníkem největšího českého zemědělského koncernu Agrofert Holding.

Ministerstvo nyní připravuje analýzu efektivity současných podpor v oblasti kvality a bezpečnosti českých potravin. „Aby debata na téma podpory mohla být vedena na základě reálných dat, zadal ministr analýzu aktivit resortu v uvedených oblastech. Výsledky a závěry budou podkladem pro další rozhodování. O těchto výsledcích bude informován i pan premiér,“ uvedlo ministerstvo.

Podle mluvčí Potravinářské komory ČR Dany Večeřová mají kontrolované výrobky se značkou kvality pouze minimální zjištěné nedostatky týkající se označení nebo chuti. „V Německu či Rakousku mají mnohem více výrobků označených jako kvalitní německý nebo rakouský výrobek, i mnohem více značek - národních, regionálních - ale propagace a podpora těchto produktů je brána všemi právě jako projev hrdosti na kvalitu a domácí původ výrobků, nikoliv jako zdroj soustavné kritiky,“ dodala mluvčí.

Předloni státní tendr za 298 milionů korun na dvouletou propagaci kvalitních potravin vyhrály čtyři firmy. Každá z nich uspěla v jedné části výběrového řízení. Největší části zakázky si rozdělily agentury McCann-Erickson Prague a 1 Year&More production. Do soutěže se přihlásilo 18 agentur s 34 nabídkami.