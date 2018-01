Česko, obří staveniště. Ťok chce letos stavět 360 kilometrů nových silnic

Ze zcela nových úseků úřad slibuje mimo jiné zahájení prací na českobudějovické D3 u Hodějovic či obchvat Frýdku-Místku a jeho napojení na spojku do Ostravy. V plánu pro letošní rok jsou ale i problematický úsek D49 z Hulína do Fryštáku a poslední chybějící část D1 u Přerova, jejichž výstavbu komplikují spory s ekology.

Řidiči by se podobně jako v předchozích letech měli připravit především na omezení na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem, kde se silničáři vystřídají na třetině celé zhruba 200kilometrové trasy.

Ke čtveřici úseků, které jsou rozestavěné z loňska, má ministerstvo ambice zahájit rekonstrukci dalších čtyř úseků.

Ministerstvo dopravy slibuje na jaře stavebním firmám řadu nových projektů.

Nově se tak uzavírky mají objevit od 21. do 29. kilometru mezi sjezdy na Mirošovice a Hvězdonice ve Středočeském kraji. Na Vysočině pak jde o dva úseky mezi Humpolcem na 90. kilometru a Větrným Jeníkovem na 104. kilometru a mezi Velkým Beranovem na 119. kilometru a Měřínem na 134. Posledním zahajovaným úsekem pak má být rekonstrukce dálnice v Jihomoravském kraji od Devíti křížů na 168. kilometru po Ostrovačice na 178. kilometru.

Ale i zde mohou nastat komplikace. „Od začátku stavební sezony (až přestane mrznout – pozn. red.) se bude pracovat na pěti úsecích. Další tři plánujeme zahájit, u všech je ale bohužel podán rozklad hnutí Děti Země, který může zahájení stavby o měsíce posunout,“ uvedl mluvčí ministerstva Tomáš Neřold.

Ze zcela nových dálničních staveb připadá velká část na projekty, které se nepodařilo rozestavět už v loňském roce a které úřad označoval jako prioritní při vyjednávání o obnově ekologického posudku EIA. Původní letitá stanoviska pro zhruba stovku dopravních staveb přestala EU kvůli zastaralým pravidlům akceptovat. Stát však pro tyto důležité stavby vyjednal výjimku, podle které mohl nový proces posuzování stavby na životní prostředí uskutečnit ve zkrácené podobě.

Nejvíce nových silnic u Hradce a Pardubic

Pokud vše půjde dobře, přibude nejvíce kilometrů nových komunikací v okolí Hradce Králové a Pardubic. Zde by měly podle ministerského harmonogramu být během roku rozestavěny celkem čtyři dálniční úseky. Jde o dvojici staveb na D35 z Opatovic nad Labem do Časů a odsud dále do Ostrova a dvojici pokračujících úseků dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic a poté do Jaroměře.

Sám ministr dopravy Ťok nicméně nedávno připustil, že reálné je v případě hradecké D11 spíše zahájení pouze jednoho úseku. Stavební povolení pro projekt z Hradce Králové do Smiřic rovněž napadlo sdružení Děti Země. Kvůli jejich rozkladu je možné očekávat až roční zdržení této stavby, uvedlo vloni v září při aktualizaci plánů ministerstvo.

Naopak pokračovat bude zřejmě výstavba obchvatů obcí na karlovarské D6 vybudováním obchvatu u Lubence na Lounsku. Od loňského roku jsou přitom rozestavěné obchvat Řevničova na Rakovnicku a sousedního úseku směřujícího k Novému Strašecí.

Přestože je plán ministerstva dopravy na novou výstavbu relativně velkorysý, na všechny naplánované stavby nejsou v rozpočtu peníze. Na účtech Státního fondu dopravní infrastruktury je pro letošní rok 72,5 miliardy korun, z čehož na silnice má jít necelých 30 miliard. Úřad ale předpokládá, že může získat ještě během roku další peníze navíc. Pokud by se tak například podařilo zkrátit vlekoucí se archeologický průzkum na místě chystaného staveniště D1 u Přerova, má ministerstvo předběžně slíbené další až čtyři miliardy korun.