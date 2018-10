Rekonstrukci D1 u Lokte nabídla nejlevněji Eurovia

„Hodnotící komise nyní nabídky zhodnotí a doporučí uchazeče, se kterým by měl zadavatel uzavřít smlouvu,“ uvedlo v tiskové zprávě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem stavby. To předpokládá, že by se úsek mohl začít rekonstruovat na jaře příštího roku.

Pokud nabídka nejlevnějšího uchazeče nebude obsahovat nějaké zásadní pochybení, měla by zakázka na rekonstrukci úseku směřovat k výše uvedenému sdružení. Hlavním hodnotícím kritériem totiž byla cena, na které závisí 90 procent bodového hodnocení uchazečů v soutěži. Zbylých deset procent poté připadá na délku záruční doby, tu ale všichni uchazeči shodně stanovili na 120 měsíců.

Dnešní otevírání obálek s nabídkami potvrdilo trend postupného upouštění firem od cenového podbízení, kdy stát mnohdy stavěl až o desítky procent levněji, než kolik činil u konkrétních staveb odhad. Rekonstrukci dálnice u Lokte projektant odhadl na částku 1,14 miliardy korun. Nabídky uchazečů nicméně začínaly výše od zmíněných téměř 1,2 miliardy do sumy blížící se částce 1,5 miliardy, kterou požadovalo sdružení Hochtief, Colas a Beton Technik.

Celá dálnice D1 by měla být opravená v roce 2021: