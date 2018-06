Tři kilometry dálnice za 709 milionů. Blízko k obchvatu Otrokovic má Eurovia

K dostavbě obchvatu Otrokovic zbývá dokončit jeho jihovýchodní část, severovýchodní úsek se podařilo zprovoznit už v roce 2006. Stavba, kterou vláda zařadila mezi prioritní dopravní projekty, by měla by měla být podle odhadu hotová v roce 2021 a ulevit městu od tranzitní kamionové dopravy.

Zájem o dostavbu jihovýchodního obchvatu města projevilo devět společností a sdružení. Jejich nabídky nyní posoudí výběrová komise. Ta poté doporučí vítěze soutěže, uvedlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem stavby. Kdy se na chybějícím úseku obchvatu objeví stavební stroje, bude záležet na dalším průběhu výběrového řízení.

Původní plány počítají se zahájením výstavby už letos v létě. Výrazné zdržení by ale mohlo způsobit, pokud by se proti výběru nejvýhodnější nabídky odvolal některý z uchazečů, čímž by se výstavba mohla odsunout minimálně o několik měsíců.

Stavbu naopak nebudou komplikovat spory s majiteli pozemků. Poslední chybějící se státu podařilo vykoupit letos v dubnu. Z Otrokovic má dálnice D55 v budoucnu pokračovat dále směrem na Staré Město u Uherského Hradiště a Břeclav.