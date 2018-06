Babišova dálniční sedmiletka: všechny hlavní tahy chce do roku 2025

10:25 , aktualizováno 10:25

Obchvaty měst by měly být zařazené mezi stavby, pro které bude jednodušší vykupovat pozemky. Na pondělním brífinku s ministrem dopravy Danem Ťokem to uvedl premiér Andrej Babiš. Zrychlit by se podle něj měly i práce na dokončení páteřní dálniční sítě. Babiš chce, aby byla hotová do roku 2025.