Dálnici do Písku postaví soukromník, spravovat ji bude 25 let

V Česku jde o první projekt výstavby dopravní infrastruktury, při jehož financování spolupracuje veřejný a soukromý sektor.



Pokud výběr koncesionáře půjde podle plánu, mělo by se začít stavět do dvou let, předpokládá ministerstvo dopravy. Dostavba dálnice D4 je pilotním projektem, který – pokud se povede – bude sloužit jako příklad pro další veřejné stavby financované z peněz soukromého investora.

„V horizontu tří až šesti let se výrazně omezí evropské prostředky na výstavbu dálnic. Musíme se proto připravovat na jiné modely financování, jako je právě PPP. Do budoucna bychom tímto způsobem rádi stavěli tam, kde máme ucelený úsek dálnice v délce aspoň třicet kilometrů a získáme platné územní rozhodnutí. V úvahu přichází například D35 nebo D6,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Smyslem PPP projektů je přenechat výstavbu včetně všech nákladů soukromému investorovi, který bude provoz na komunikaci zajišťovat i po dokončení stavby. Od státu za to bude pobírat předem dohodnutou odměnu. Stát tak nebude muset na výstavbu použít vlastní peníze.

Od systému si Ředitelství silnic a dálnic rovněž slibuje, že soukromý správce dokáže efektivněji ohlídat kvalitu stavebních prací než státní úředníci. Nevýhodou je však náročné a doposud nevyzkoušené výběrové řízení na vhodného investora, se kterým bude ministerstvu dopravy pomáhat sdružení České spořitelny a společností White&Case a Obermeyer Helika.

Stát předpokládá, že za výstavbu a čtvrt století dlouhou správu této dálnice, utratí přibližně 25 miliard korun. Konečnou cenu však určí až soutěž. Do ní se mohu zájemci hlásit do druhého července. Následně ministerští úředníci vyhodnotí zkušenosti jednotlivých uchazečů. Z nich vyberou čtyři uchazeče, kteří mají s PPP (Public- Private - Partnership) největší zkušenosti. S nimi pak bude stát dál vyjednávat o ceně a dalších podrobnostech zakázky, uvedlo ministerstvo.