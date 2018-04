Silničáři začnou během dubna stavět pokračování D11 ze Smiřic

„Mezi Hradcem Králové a Jaroměří probíhá archeologický průzkum, už je vytyčená trasa budoucí dálnice, a probíhají přípravné práce před samotným zahájením stavby. Všechny potřebné pozemky máme vykoupené, podepsané smlouvy se zhotovitelem, a platné už máme dvě stavební povolení ze tří. Kde to bude možné, zahájíme již stavbu,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Tento úsek se tak začne stavět dříve než sousední část dálnice, která přivede dopravu z Hradce Králové do Smiřic. Pro tuto část dálnice v úseku z Hradce do Předměřic nad Labem totiž ŘSD nedávno samo stáhlo žádost o stavební povolení, které by úřady pravděpodobně zamítly. Stažením původní žádosti a podáním nové, upravené se podle mluvčího ministerstva dopravy Jakuba Stadlera dají ušetřit přibližně dva měsíce času.

Podle ministra Ťoka je reálné, že se přípravné práce a výstavba zmíněných úseků dá uskutečnit do tří let, během kterých by se mohlo zprovoznit zhruba 23 kilometrů této komunikace.