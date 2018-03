Chcete stavět dům nebo rekonstruovat? Čekání na úřady trvá měsíce

Doposud posudky vydával stavební úřad. Nově tak činí úředníci v odborech územního plánování obcí s rozšířenou působností. Jenže ti novou agendu nestíhají. Moravcová tak bude na „svoje stanovisko“ čekat déle než půl roku.



„Starosta avizuje padesát týdnů, referentka byla optimističtější, říkala čtyři až pět měsíců,“ popisuje Moravcová. Pro ni konkrétně to znamená, že soulad její dřevostavby s územním plánem má od ledna na starosti nikoli stavební úřad v Dobřichovicích, kam Všenory spadají, ale odbor územního plánování obce s rozšířenou působností v Černošicích.

Co se změnilo a proč? Novela stavebního zákona přenesla od ledna posuzování souladu staveb s územním plánem ze stavebních úřadů na odbory územního plánování. Nově totiž umisťují stavby také speciální stavební úřady a odbory územního plánování je mají koordinovat. Závazná stanoviska se týkají domů, vrtaných studní, domovních čistíren odpadních vod či dělení pozemků.

Nařizuje to novela stavebního zákona platná od letošního ledna, kterou prosadila bývalá ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

„Důvodem změny je, že po novele umisťují stavby nejen obecné stavební úřady, ale všechny speciální stavební úřady (například Úřad pro civilní letectví, pozn. red.) včetně ministerstva průmyslu a obchodu, vnitra, spravedlnosti a dalších,“ vysvětluje mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.

Je potřeba přijmout lidi

Novou kompetenci od stavebních úřadů „získaly“ odbory územního plánování obcí s rozšířenou působností v lednu. Ročně bude novinka stát 95 milionů korun na platech úředníků, které musí obce přijmout. Podle propočtů ministerstva pro místní rozvoj půjde až o 156 nových plných pracovních úvazků. Úředníkům totiž přibylo hodně práce – vydají přibližně o sto tisíc závazných stanovisek ročně více.



Silvii Moravcové se tím zkomplikovalo stěhování i stavba. Kdyby požádala o stanovisko o tři měsíce dříve, čekala by dva až tři týdny. Nyní má před sebou martyrium, o jehož délce trvání má jen přibližné představy.

Povolení chtěla rodina mít do konce léta, bydlet do konce roku. „Od stavební firmy máme výhodnou cenovou nabídku, ale ta má platnost půl roku. Do té doby musíme uzavřít smlouvu, ale tu můžeme uzavřít, až budeme mít stavební povolení,“ vysvětluje Moravcová, že se bez souhlasu územního plánování nepohne dál.

Navíc řeší i přestup čtyřletého syna do nové školky, kam by měl nastoupit v září. „To by znamenalo zařídit změnu trvalého bydliště už od května, aby prošel přijímacím řízením, a také prodej bytu a stěhování na přechodnou dobu, než dostavíme,“ pokračuje Moravcová, která psala i nové ministryni Kláře Dostálové. Odpověď zatím nedostala.

Neudržitelná paralýza

Úředníci obcí ministerstvu vzkazují, že situace je neudržitelná. Novou agendu stíhají totiž většinou jen na úkor své hlavní činnosti – tedy pořizování územních plánů. Třeba právě v Černošicích, pod něž patří přes 70 obcí, si stavebník počká možná až rok. Úřad má přitom vydat stanovisko bezodkladně, nejpozději pak do dvou měsíců.

„K tomuto týdnu jsme měli 380 přijatých žádostí, ale odbor byl paralyzovaný už před koncem roku, protože stavební úřady posílaly klienty k nám, aby se poradili,“ říká starosta Černošic Filip Kořínek.



„Zatím se snažíme dodržovat stanovenou lhůtu 30 dnů. Stav je však s ohledem na počet žádostí a pracovníků neudržitelný. Je evidentní, že zákonodárci důsledky opatření v praxi nezohlednili,“ myslí si vedoucí stavebního úřadu v jihočeských Strakonicích Jaromír Zeman. Podobné je to i jinde. Mluvčí Mladé Boleslavi Šárka Charousková uvedla, že bude-li územní plánování při současném počtu pracovníků preferovat pořizování územních plánů, lhůta na stanovisko bude půl roku.

Za problém považuje novinku i výkonný ředitel kanceláře Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal. „Upozorňovali jsme ministerstvo při přípravě zákona, že se zbytečně přenáší kompetence, která relevantně fungovala. Ministerstvo pro místní rozvoj ale bylo přesvědčené, že se má více centralizovat a koordinovat, ale v praxi si neověřilo, jaké to vyvolá problémy,“ říká Drahovzal. Svaz proto chystá na konec dubna schůzku s ministryní Klárou Dostálovou. „MMR snad přijde s návrhem řešení či se přikloní k nějaké poslanecké iniciativě,“ doufá Drahovzal.

Poslanci navrhli změnu

Na kritický stav už také reagovala část poslanců. Návrh na změnu novely stavebního zákona, konkrétně paragrafu 96, podal poslanec hnutí STAN Vít Rakušan.

„Vládní novela stavebního zákona z minulého roku měla přinést zjednodušení, racionalizaci. Vidíme však, že to tak není. Ke každé stavbě či řízení musí soulad s územním plánem posoudit nikoli úředník na stavebním úřadě, ale úředník z obce s rozšířenou působností. V novele, kterou jsem podal, jsme toto zrušili,“ uvedl pro MF DNES Rakušan.

Resort místního rozvoje nesouhlasí. „Současným řešením není změna jednoho paragrafu vytrženého ze souvislostí a nadělání zmatků v navazujících paragrafech a činnostech, ale diskuse, jakým způsobem lze vyřešit problémy na úřadech některých obcí s rozšířenou působností,“ uvedl za ministerstvo mluvčí Frček.

Jenže ani tady potíže nekončí. Ač mají města přijmout nové zaměstnance, nemohou je sehnat. Třeba v Plzni nové povinnosti zajišťují tři lidé, podle tabulek by měli přijmout další tři úředníky. V Znojmě má oddělení šest lidí, ideálem by bylo jedenáct zaměstnanců. Výběrové řízení probíhá v Mladé Boleslavi, třetí mají za sebou Černošice.

Problémy přiznává i ministerstvo. „Podle informací, které má MMR, je dnes někdy velice obtížné najít nové pracovníky pro úřady územního plánování, kteří by splňovali poměrně vysoké kvalifikační požadavky stanovené zákonem,“ souhlasí Frček. Úřady ale podle něj měly pět měsíců, aby se na situaci připravily.