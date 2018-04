Úředníci jsou zavaleni lejstry, stavební povolení nestíhají vyřizovat

Tomáš Pospíšil chce letos začít stavět domek ve Vestci u Prahy a nastěhovat se do něj příští rok v létě. Všechna povolení už vyřídil, chybí mu jen poslední souhlas, je-li jeho stavba v souladu s územním plánem obce.



Jenže Pospíšil stavět nebude letos a nejspíš ani příští rok. Od ledna totiž platí novela stavebního zákona, která v praxi ukazuje, že kromě dílčích zjednodušení věci zkomplikovala. Lidé totiž musí ke stavbě domu, garáže či studny obstarávat ještě závazné stanovisko odboru územního plánování obce s rozšířenou působností. A jak MF DNES upozornila minulý týden, úředníci novou agendu nestíhají.

„Dostali jsme informaci, že naše žádost je 397. v pořadí. Referentka to odhadla na rok až rok a půl,“ popisuje Pospíšil, jehož obec spadá pod Černošice u Prahy, kde je situace kritická. „Abychom stavbu ufinancovali, prodali jsme bydlení a dohodli si na 18 měsíců nájemní smlouvu. Teď to vypadá, že do té doby nebudeme mít ani stavební povolení. Nemůžeme nic, jen čekat,“ stěžuje si Pospíšil.

Ocitl se ve stejné situaci jako stovky dalších lidí z okolí Prahy či Brna. „Máme informace, že obce s rozšířenou působností jsou zahlceny žádostmi o závazná stanoviska,“ potvrzuje Monika Brindzáková z kanceláře hejtmana Jihomoravského kraje. „Skutečnost, že vydávání stanovisek je problém, vyplynula i z porady tajemníků úřadů územního plánování,“ tvrdí Radek Šíma z tiskového oddělení jihočeského hejtmanství.

Těžko se s náporem vyrovnávají i v Plzeňském kraji, nejhůře v Rokycanech a Kralovicích. Tam dokonce hrozí, že by tyto úřady dočasně stanoviska přestaly vydávat, „pokud se nepodaří sehnat nové kvalifikované pracovníky“, jak uvedla mluvčí kraje Alena Marešová.

Praha nápor zatím zvládá, podle mluvčího Víta Hofmana ale jen díky tomu, že se podařilo nabrat nové lidi. „Do budoucna by mohly vzniknout problémy. Situaci by pomohlo, kdyby ji řešilo i ministerstvo,“ apeluje Hofman.

Z ostatních krajů, kde úředníci zatím žádosti ve třicetidenní, nejpozději dvouměsíční lhůtě stíhají, vzkazují, že je to na úkor hlavní práce – pořizování územních plánů.

Stavební povolení Hledá se 156 lidí Novela stavebního zákona od ledna vyžaduje ke stavbě domu, garáže či studny i závazné stanovisko odboru územního plánování. Nově totiž umisťují stavby také speciální stavební úřady (silniční či vodohospodářské stavby) a odbory územního plánování je mají koordinovat. Jde asi o 100 tisíc stanovisek ročně navíc, na to je třeba zajistit až 156 nových plných pracovních úvazků. Ročně bude novinka stát na platech úředníků přibližně 95 milionů korun navíc.



„Situace v terénu graduje. Je potřeba to řešit,“ říká výkonný ředitel kanceláře Svazu měst a obcí (SMO) Pavel Drahovzal.

Přijdou žaloby

Rozladěný je kvůli současnému stavu i Radim z Libereckého kraje, který nechtěl zveřejnit celé své jméno. Jemu sice úřad stanovisko vydal ve správní lhůtě, jenže záporné. Architektonický výraz stavby totiž není podle úředníků totožný s okolními budovami. Jenže Radim má člena rodiny se zdravotním postižením, a dvou- či třípatrový dům stavět nechce.

Současná situace mu stavbu odkládá o půl roku až o rok. Proti zápornému stanovisku odboru územního plánování se totiž nedá odvolat, takže Radim musí nechat přepracovat projekt a znovu ho předložit.

„On se může odvolat až proti zamítnutí stavby, které vydá stavební úřad, ale ještě žádný takový precedens u nás není,“ říká úřednice stavebního úřadu z Libereckého kraje, jež si nepřála zveřejnit své jméno.

„Situace není dlouho udržitelná, bude to předmětem několika žalob. U nás ze čtyř stanovisek je jedno kladné, v Jablonném ze šesti byla čtyři zamítavá. Na povolovací řízení to má velmi negativní dopad,“ dodává.

Svaz měst a obcí už kvůli nervozitě v terénu chystá s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou na konec dubna schůzku. Resortu navrhne řešení: buď se paragraf 96, který potíže působí, vrátí do stavu před prvním lednem, nebo se upraví. „Třebaže na menší stavby, jako jsou kůlny či garáže, se to neuplatní,“ vysvětluje Drahovzal.

Zadrhnutý rozvoj

Ministerstvo připouští, že situaci řešit musí. „Ministerstvo aktivně komunikuje se SMO i jednotlivými starosty a v nejbližší době funkčnost novely v oblasti působnosti orgánů územního plánování vyhodnotí. Situaci musíme společně vyřešit tak, aby klienti veřejné správy nečekali na posouzení nepřiměřeně dlouho,“ uvedl mluvčí Vilém Frček.

Zároveň ale resort odmítl návrh na změnu novely podanou hnutím STAN. Změna jednoho paragrafu není podle něj řešením.

Kdy se stav podaří zvrátit, není jasné. Zatímco se úředníkům na stolech kupí desítky dalších žádostí, starostům se nedaří na agendu sehnat nové lidi. Jde totiž o odbornou pozici s vysokoškolským vzděláním stavebního, architektonického či právnického směru.

„Bezúspěšně a téměř nepřetržitě vypisujeme výběrová řízení na úsek územního plánování a stavebního řádu už od května minulého roku. Pro oblast územního plánování jsme poprvé vypisovali v lednu. Teď je vypsáno znovu, do prvního kola se nepřihlásil nikdo,“ říká Dagmar Ouhrabková z kanceláře jilemnického tajemníka.