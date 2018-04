Ceny pozemků pro dům vyskočily na dvojnásobek. Kolik stojí ve vašem kraji?

Ze statistik pozemků prodaných realitními kancelářemi RE/MAX vyplývá, že od roku 2010 vzrostla průměrná cena stavebních pozemků v Česku o 21 procent na 1 350 korun za metr čtvereční. A i když mnozí odborníci delší dobu očekávají pokles cen, k plošnému zlevňování zatím nedochází.



Cenový index stavebních pozemků kontinuálně roste již od roku 1998. Za to, že ceny pozemků na mnoha místech mírně rostou nebo stagnují, může přitom jejich omezená nabídka.

Ceny a jejich růst ovlivňuje obliba dané lokality a množství pozemků, které se v ní nabízejí. Nejžádanější je tradičně Praha a její okolí, kde je stavebních pozemků obecně nedostatek. Tomu odpovídají i jejich ceny, které se loni pohybovaly v průměru nad šesti tisíci korunami za metr čtvereční.

V roce 2017 sice v porovnání s předešlým rokem průměrná cena pozemků v Praze klesla, ale podle oslovených realitních makléřů je to vinou menšího množství prodaných pozemků, které statistiky zkresluje, a také lokalitami.



To se netýká jen Prahy, ale třeba i Plzně, kde ceny i navzdory výsledkům všeobecných statistik rostou. „Vždy záleží na místě, kde se pozemek prodává. To tvoří hlavní část ceny. Obecně se hodnota pozemků drží a ceny nadále rostou,“ sdělil MF DNES Jan Zachystal z RE/MAX Alfa.

Na ceně se projevují i další faktory, jako je druh povolené výstavby, zastavitelnost území v procentech, počet podlaží, která lze postavit, či budoucí využití. Stavební pozemky jsou podle Českého statistického úřadu nejprodávanějším typem nemovitosti. Je to dáno i tím, že jsou dost často prodávány společně s další nemovitostí, třeba s rodinným domem.

Ceny žene vzhůru nedostatek pozemků

„Přijde nám, že ceny už dosáhly svého maxima, a neměly by tedy dál růst, nicméně se tak děje. Mohu uvést příklad zasíťovaného pozemku o velikosti tisíc metrů čtverečních v Praze-Křeslicích, vhodného k okamžité výstavbě, jehož prodejní cena narostla za posledních dvanáct měsíců na částku zhruba sedm tisíc korun za metr čtvereční. To představuje meziroční nárůst přibližně o 1 500 korun na jeden čtvereční metr,“ uvedl oblastní ředitel pro Hlavní město Praha ze společnosti M&M reality Jan Martina.

Po Praze se nejdražší pozemky v Česku prodávají ve zmíněném Zlínském a rovněž ve Středočeském kraji, kde se průměrná cena dlouhodobě drží nad 1 500 korunami za metr čtvereční. Kvůli nedostatku pozemků, vysokým cenám a dlouhým územně právním schvalovacím procesům v Praze jsou podle ředitele Maxima Reality Gorana Andonova lidé nuceni stále častěji hledat pozemky za metropolí.

„Negativním výsledkem migrace z Prahy do sídel v prstenci okolo Prahy je každodenní pohyb více než 200 tisíc lidí, kteří do metropole dojíždějí jak za prací, tak za vyřizováním svých záležitostí, kulturou, doktory či do škol. V důsledku toho kolabují dopravní tepny,“ uvádí Andonov.

Ve Zlínském kraji metr čtvereční stavebního pozemku zdražil za posledních sedm let o 184 procent, přičemž největší skok přišel z roku 2016 na rok 2017. Podle Kamily Buráňové z realitní kanceláře RE/MAX Plus je to tím, že pozemky v kraji prakticky nejsou.

„Toho využívají obce a volné pozemky se prodávají obálkovou metodou, což tlačí ceny vzhůru,“ prohlašuje Buráňová. Lidé si podle ní také často koupí starý rodinný dům na hezkém pozemku, který zbourají a postaví nový. To se ve statistikách neprojeví.

Ze stejného důvodu jako na východní Moravě rostou ceny v Karlovarském kraji. „Stejně jako v ostatních krajích i zde je velká poptávka po kvalitních a zasíťovaných pozemcích. Bohužel je jich nedostatek. Důvodem zvýšené poptávky je průmyslová zóna Cheb a vyšší potřeba lidí hledajících bydlení,“ komentuje situaci v kraji Lenka Stránská z RE/MAX Air.

„V Praze a okolí a v dalších velkých aglomeracích očekáváme v nadcházejících měsících pozvolný nárůst cen lukrativních stavebních pozemků, případně jejich stagnaci. Na pokles to zatím nevypadá,“ předpovídá Jan Martina z M&M reality. Otázkou podle něj je, co se bude dít v méně žádaných lokalitách.

V realitní síti Century 21 zaznamenali od začátku roku 2017 zpomalování růstu cen, a v posledním čtvrtletí loňského roku dokonce stagnaci. „Dá se předpokládat, že ceny pozemků v Česku jsou v tuto chvíli na maximu a jejich další růst v blízké budoucnosti neočekávám,“ řekl výkonný ředitel společnosti Štěpán Gjurič.