Stavební spořitelny přetahují bankám klienty, nabízejí levnější úvěry

Stavební spořitelny loni na bydlení rozpůjčovaly bezmála šedesát miliard korun, meziročně téměř o pětinu víc. A ačkoliv do nového roku vystartovaly na výbornou, nedá se čekat, že loňský výsledek letos významně vylepší.

„Letos už další růst objemu úvěrů nečekáme. Poroste totiž jejich cena,“ říká šéf Modré pyramidy David Formánek. Rychlost zdražování bude z velké části záviset na tempu, jakým bude Česká národní banka zvedat klíčové úrokové sazby v ekonomice. Centrální bankéři zatím letos zvedli sazby jednou – na začátku února. A analytici se nejčastěji přiklánějí k tomu, že přijdou ještě další dvě zvýšení.

Hlavním důvodem stagnace bude mírné ochlazení poptávky po úvěrech na bydlení. „Zejména v Praze se bydlení stalo pro řadu lidí nedostupné a poptávka klesne. Růst cen nemovitostí se zbrzdí, při dnešních nabídkových cenách je řada nemovitostí neprodejných,“ tvrdí Formánek.

Oproti hypotečním bankám, které letos zřejmě rozpůjčují méně než loni, budou však stavební spořitelny v mírné výhodě. Po téměř deseti letech se totiž vrací období, kdy budou půjčky od stavebních spořitelen na pořízení nemovitosti levnější než hypotéky.

Jak říká šéf Českomoravské stavební spořitelny Tomáš Kořínek, úroky u hypoték se na konci roku pravděpodobně přehoupnou přes tři procenta, zatímco ve spořitelně bude půjčka na nemovitost levnější zhruba o půl procentního bodu.

Čísla mluví za vše

Ostatně mnohé už naznačil minulý rok. Zatímco u úvěrů v hypotečních bankách stoupla od ledna 2017 do ledna 2018 podle údajů ČNB průměrná úroková sazba z 2,06 na 2,32 procenta, hypoúvěry od stavebních spořitelen za stejné období zlevnily z 2,15 na 2,07 procenta.

Důvodem rozdílného vývoje je zdroj, z něhož finanční ústavy peníze rozdělují. Zatímco spořitelny poskytují úvěry z vkladů klientů, kteří si spoří, hypoteční banky si prostředky obvykle půjčují na trhu. A stavební spoření vynáší stále stejně, kdežto cena peněz na trzích roste.

Nedá se však čekat, že by zájemci o peníze na bydlení začali výrazně upřednostňovat stavební spořitelny. „Pořád bude výrazně větší zájem o hypotéky. Nemyslím si, že v ceně bude rozdíl půl procentního bodu. Hypoúvěry od spořitelen budou také reagovat na zdražování,“ říká analytička Partners Lucie Drásalová.

„Žádný velký exodus neočekáváme. Spíše bude pokračovat trend růstu průměrné výše úvěru ze stavebního spoření. Meziročně tento ukazatel narostl v roce 2017 o více než čtvrtinu,“ říká ředitel makléřské společnosti Golem Finance Libor Ostatek.

Spořitelny se podle něj snaží vyrovnat hypotékám i v parametrech úvěru, tedy například snazší dostupnosti či maximální částce financování. „Stavebním spořitelnám rovněž pomohla a pomáhá regulace maximálního LTV u hypoték. Někteří klienti, navzdory doporučení ČNB, využívají úvěry ze stavebního spoření k dofinancování chybějící části,“ dodává Ostatek.

Centrální banka ale opakovaně prohlašuje, že chce tyto praktiky pečlivěji hlídat. I to by ale mohlo spořitelnám nahrát nové klienty. „Vidíme, že lidé mají nyní větší zájem uzavírat nové smlouvy na stavební spoření. Je to jedna z možností, jak si postupně vytvořit vlastní zdroje, které doplní úvěr na bydlení,“ říká Formánek. Vedle toho je spoření díky státní podpoře stále relativně atraktivní způsob zhodnocení vložených peněz.

Kvůli drahým nemovitostem poroste zájem o vylepšení vlastního bydlení. „Bude narůstat počet lidí, kteří si budou půjčovat na rekonstrukci své nemovitosti,“ uvádí Tomáš Kostrhoun z Moneta Money Bank.

„Letos se chceme zaměřit na nezajištěné úvěry, které jsou určené na rekonstrukce nebo na výměnu bytového zařízení, kde můžeme zachytit zvýšený zájem klientů,“ potvrzuje Formánek.