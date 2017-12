Ve stavebnictví chybí zaměstnanci. Nedostatek řemeslníků tlačí na růst cen

Důvodem je podle předsedy představenstva stavební společnosti Hochtief Tomáše Korandy odliv lidí do zahraničí, vzdělávací politika státu a související odklon mladých lidí od technických profesí. „Pouze díky našim včasným investicím do spolupráce se školami i zahraničím dokážeme zachovat kvalitu zaměstnanců. Nedovedu si ale představit, jak bude při stávající demografické křivce a odlivu studentů vypadat stavebnictví za nějakých deset let, když už nyní je množství škol, které zcela uzavřely některé klíčové obory,“ upozorňuje Koranda.



Pokračující růst cen stavebních materiálů i prací zaznamenali i ekonomové. „Tento vývoj bude pokračovat i v příštím roce, protože dodavatelům materiálů rostou náklady na vstupy, a to se odráží i v cenách jejich produktů,“ předpověděl ekonom Michal Mejstřík.

Pomoci mají cizinci

To, že náklady na stavební firmy rostou, potvrdila i tisková mluvčí developerské společnosti Central Group Marcela Fialková. „Není to ani tak kvůli pracím, které souvisí s hrubou stavbou, ale je to spíše kvůli nedostatku řemeslných firem, které se podílejí na finalizaci stavby. Mezi ty patří například fasádníci nebo obkladači. Když se v krizi přestalo stavět, tak menší firmy, které byly subdodavateli velkých firem, buď zkrachovaly, nebo se začaly věnovat činnostem mimo obor,“ vysvětlila Fialková.

Ceny nových bytů za poslední dva roky vzrostly přibližně o 40 procent. „Část z toho jde určitě na vrub růstu cen stavebních prací. Hlavně letos je to vidět,“ potvrdila Fialková.

Marcel Soural z developerské společnosti Trigema dodal, že ve stavebnictví a developmentu bude růst nákladů způsoben zejména tlakem na mzdy kvalifikovaných zaměstnanců, kteří pracují kvalitně a dodržují požadované termíny.



Nedostatek pracovníků firmy řeší náborem cizinců. Zahraniční pracovníky zaměstnává až 66 procent stavebních firem v Česku. Vyplývá to z výsledků průzkumu analytické společnosti CEEC Research, kterého se zúčastnilo 104 ředitelů českých stavebních firem. Nejčastěji firmy zaměstnávají pracovníky z Ukrajiny, Slovenska, Polska nebo Rumunska. Podle Tomáše Korandy ale nahrazování tuzemských řemeslníků pracovníky ze zahraničí není dlouhodobě udržitelným řešením. „Problémem jsou odlišné profesní standardy, tuzemské autorizace a to jen zvyšuje náklady na adaptaci zahraničních pracovníků,“ sdělil Koranda.

Blýská se na lepší časy

Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že si letos české stavebnictví polepšilo. Na rozdíl od loňského roku, kdy meziročně kleslo o 5,9 procenta, přičemž inženýrské stavitelství se propadlo dokonce o 16 procent, letos do konce října meziročně vzrostlo o 2,3 procenta. Výrazný rozdíl mezi pozemním a inženýrským stavitelstvím však přetrvává i v tomto roce.

Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví by letošní rok mohl dopadnout o něco lépe než rok 2016. Zda bude celkový výsledek za rok 2017 vyšší, bude velmi záležet na výsledcích posledních dvou měsíců. „Důvodem ke znepokojení je objem vypsaných veřejných zakázek, které ke konci října tvořily pouze polovinu loňského objemu. U dopravní infrastruktury je to jenom třetina. V oblasti dopravní infrastruktury byly například loni deklarovány prioritní stavby, na kterých měl stát zájem – nebyla z nich zahájena ani jedna,“ vysvětlila Čechová.

V lepší zítřky věří i většina ředitelů českých stavebních firem, kteří se zúčastnili průzkumu analytické společnosti CEEC Research. Podle výsledků studie stavebnictví příští rok meziročně vzroste o 3,5 procenta. Letos ředitelé odhadují nárůst o 3,1 procenta. Tržby by podle nich měly v roce 2018 vzrůst o 4,4 procenta, zatímco letos dokonce o 6,3 procenta.