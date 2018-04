Kvůli stávce na letištích v Německu bylo zrušeno šest spojů s Českem

S výpadky letů a dlouhým čekáním se počítá na letištích ve Frankfurtu nad Mohanem, Mnichově, Kolíně nad Rýnem a Brémách.

Na letišti ve Frankfurtu, které je největší v Německu, stávka probíhá od 05:00. Skončit by mělo do 18:00. Ohroženy jsou zřejmě hlavně odlety, zavřené totiž mají zůstat zejména odletové brány A a Z v terminálu 1.

Největší evropský letecký dopravce Lufthansa zrušil přes 800 plánovaných spojů, mezi nimi i 58 dálkových letů. Stávka ovlivnila i dceřinou společnost Eurowings.

Odhaduje se, že stávka postihla přes 90 tisíc cestujících. Cestující v rámci Německa byli informováni, že si mohou svou letenku bezplatně vyměnit za jízdenku na vlak nebo změnit termín odletu.

V Severním Porýní-Vestfálsku omezí provoz i místní dopravci, mateřské školy, komunální podniky a městské správy. Narušení místních autobusů a vlaků v Kolíně vedlo také k dopravnímu chaosu na silnicích.



Šest zrušených zpátečních letů

V souvislosti se stávkou na německých letištích má Letiště Václava Havla na úterý hlášeno celkem šest zrušených zpátečních letů mezi Prahou a destinacemi v Německu.

„Jedná se o dva zpáteční lety do Mnichova, tři zpáteční lety do Frankfurtu a jeden zpáteční let do Kolína nad Rýnem. Doporučujeme cestujícím, aby sledovali internetové stránky Letiště Praha nebo svého dopravce, kde se o svých odletech či příletech dozví nejaktuálnější informace,“ sdělil iDNES.cz Roman Pacvoň z tiskového oddělení letiště.