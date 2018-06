V lehátkových vagonech ČD se objevily štěnice, cestující si je přenesli domů

Štěnice objevili průvodčí v lehátkových vozech na mezinárodní lince z Prahy do Budapešti. Firma JLV (Jídelní a lůžkové vozy), která zajišťuje pro dráhy provoz těchto vagónů, přiznává štěnice ve třech vagónech.

„Vozy byly okamžitě odstaveny, rozebrány včetně klimatizace, elektroinstalace a topení. Následovala důkladná dezinsekce a vozy byly zhruba měsíc odstaveny, abychom měli jistotu, že byla skutečně všechna vývojová stádia zničena,“ popsal náměstek Generálního ředitelství pro řízení kvality a interního auditu JLV Jan Kratěna.



Štěnice domácí Štěnice domácí (postelová) má oválný a zploštělý tvar těla, jež mívá červeno hnědou až tmavě hnědou barvu. Vzhledově připomíná jadérko jablka. Štěnice má tři páry nohou a pár tykadel. Dosahuje velikosti okolo čtyř až sedmi milimetrů. Štěnice neskáčou ani nelétají a průměrně se dožívají 12 měsíců. Nejčastěji se vyskytuje mezi švy a záhyby matrací, konstrukcí postele, povlečením, pod koberci či lištami. Prvotním příznakem výskytu štěnic bývá opakované kousnutí. Nicméně část lidí nemá na kousnutí štěnice žádnou reakci. Štěnice se šíří nejčastěji tak, že si je lidé přivezou v zavazadlech z dovolené či v koupeném nábytku.

Zaměstnanci ve vlacích dostali příkaz, aby ve všech lehátkových a lůžkových vozech důsledně prohlíželi jednotlivá kupé a ve strojovnách pak vlaky preventivně dělníci vystříkávají postřiky proti štěnicím.

„Výskyt štěnic ve vagónech byl, všechny jsme okamžitě odstavili a garantuji vám, že dnes nejezdí ani jediný, ve kterém by štěnice byly. Prohlížíme každou štěrbinu, každé prkno, každou podložku. Abychom nepřišli o nasmlouvané výkony, jednáme i o zapůjčení vozů, vozy po dezinsekci jsme už třikrát vypravili do Polska a vše je v pořádku,“ tvrdí vysoce postavený zaměstnanec vozovny, který nechtěl uvést jméno, protože firma zakázala podřízeným vyjadřovat se do médií. MF DNES jeho jméno zná.

Podle železničářů, se kterými MF DNES hovořila, je ale problém větší, než že by se týkal jen tří vozů. Podle nich se štěnice do vlaků dostaly zvenčí, tedy zavlekli je sem cestující. Střídáním lůžkovin v jednotlivých vlacích se ale dál šířily. „Problém byl všemi kolegy potvrzen na všech lehátkových vozech jak na trase Praha - Budapešť, tak Praha - Varšava. Problém je to proto, že deky z vozů se přenáší na sklad, perou a dávají do dalších vozů. Firma nemá dostatek vozů, aby ty infikované na měsíc zcela vyřadila. Ráno tak byly vagóny vykouřeny a večer opět poslány na trasu. Problém se rozrůstá zhruba měsíc,“ popsal jeden ze zaměstnanců pod podmínkou anonymity a tvrdí, že štěnice jsou v zásuvkách, podvozku vagónů či pod koberci.

Expert: Vykouřit nestačí

Odborník na hubení štěnic Bohuslav Kordovský říká, že pokud dopravní podnik k řešení používá skutečně vykouření, není to účinné řešení. „Látka se nedostane do vajíček a z těch se pak vylíhnou další štěnice. Základ je udělat postřik, který zahubí spolehlivě všechna vývojová stádia, protože působí několik týdnů,“ radí Kordovský, který má zkušenosti s hubením štěnic i třeba v kamionech.

České dráhy nyní tvrdí, že tlačí na firmu JLV, která se o dvacítku speciálních lůžkových a lehátkových vozů stará, aby situaci vyřešila co nejdříve. „Vyžádali jsme si informace o provedených opatřeních, protokoly o dezinsekci a o použitých přípravcích. Tlačíme na to, aby byla aplikována veškerá preventivní opatření k zabránění dalšího výskytu tohoto hmyzu,“ uvedl mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Cestující si štěnice odnesli z vlaku domů

Problémy se štěnicemi měly České dráhy už v roce 2011, a to ve vlacích na trase z Prahy do polského Krakova. Na problém upozornila tehdy cestující Valeryia Bulauskayaová, která si štěnice z vlaku přenesla v oblečení i domů a následně musela vydezinfikovat celý byt. S Českými drahami se několik měsíců dohadovala, dráhy odkazovaly na to, že provoz lůžkových vagónů zajišťuje firma JLV. Nakonec se s cestující dohodly mimosoudně.

Podobně je na tom nyní cestující Jan T. z Berouna, který štěnice objevil ve svém bytě tři dny po návratu z Budapešti, odkud přijel vlakem. I on musel důkladně vyčistit své oblečení i celý byt. „Dosud jsem nevěděl, odkud se mohly štěnice vzít a říkali jsme si, že jsme je přivezli v oblečení z Maďarska, kde jsme spali v penzionu. Nechali jsme vydezinfikovat celý byt, stálo nás to sedm tisíc korun. Následně jsme se dozvěděli, že dráhy mají se štěnicemi problém. Chci proto, aby mi náklady uhradil dopravce, ale vím, že prokázat, že štěnice jsem si přinesl domů z vlaku, bude složité,“ uvedl pro MF DNES.

Na České dráhy se už obrátili dva zahraniční zákazníci, kteří si stěžují na pokousání štěnicemi. „Tyto případy řešíme individuálně a zákazník je v takovém případě odškodněn až do výše 100 procent ceny jízdného,“ dodal Joklík. Pro představu – jízdenka druhou třídou z Prahy do Budapešti stojí necelých osm set korun.



