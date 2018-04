Na STK se čeká dlouhé hodiny, Ťok chce kontroly svěřit i autoservisům

Soukromý zemědělec Jiří Hampl z Podřipska má čtyři služební auta, se kterými musel před pár dny na technickou kontrolu. Zrovna se to sešlo. Roky byl zvyklý, že každé auto bylo hotové za hodinku. Letos strávil na roudnické stanici pro STK a kontrolu emisí a každým vozem tři hodiny.

Po celé republice se tvoří fronty, protože od začátku roku platí nový zákon a při kontrole emisí musí technik auto povinně šestkrát vyfotit a snímky zadat do databáze (na STK se fotilo už dříve). Novinku prosadil poslanec za ANO Martin Kolovratník, aby se na emisích nepodvádělo. Dřív se klidně stalo, že razítko dostalo i auto, které se v dílně vůbec neukázalo.

„Musíte jít napřed na emise a pak na technickou, celkem jsem tam strávil tři hodiny. A jen před kontrolou emisí jsme čekali 57 minut,“ popisuje Hampl, který byl tak vytočený, že si čekací dobu přesně měřil.

Člověk se frontám nevyhne, protože na STK a emise musí každé auto. Poprvé tam jde motorista po čtyřech letech a ojetý vůz pak musí na prohlídku každé dva roky. Majitel auta si konkrétní období většinou nevybere a na kontrolu musí, protože jinak mu technická vyprší.

Zkušenost pana Hampla není ojedinělá. „Přijel jsem na emise ráno v 6 hodin a řekli mi, že mě dnes již nevezmou, že mají plno,“ uvedl Pavel Žatečka, výkonný ředitel Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR. Podle něj by pomohlo, když by řidič nemusel na STK v konkrétní den, ale libovolně během jednoho měsíce.

„Systém si určitě sedne, prosím o strpení“

Předseda profesní komory STK Michal Cuc je provozním ředitelem firmy Ivesur, která provozuje stanice ve Mstišově u Teplic a Litoměřicích. Manažer Cuc bude muset také nastoupit do dílny, aby vypomohl kolegům. „Příští týden jdu na kurz na emise,“ usmívá se Cuc.



Podle něj se čeká déle i proto, že na nová pravidla přistoupila jen část stanic kontroly emisí a jejich počet se snížil od loňska z 1 100 na osm stovek. „Dříve činila maximální čekací doba hodinu a teď se to protáhne i na dvě hodiny,“ popisuje svoje zkušenosti Cuc.



Složitější práce, kdy je potřeba víc času na jedno auto, přinesla také zdražení. „My jsme zdražili o stovku, ale vidím, že někde zvýšili cenu i o dvě stovky,“ pokračuje Cuc. Odhaduje, že krize potrvá ještě tak dva měsíce, než se majitelé stanic naučí nové úkony. Oběhnout auto s fotoaparátem tolik minut zase nezabere, ale pracnější je pak zadávat údaje do databáze.



Podobné zkušenosti mají pracovníci dalších stanic. „Zažíváme zvýšený zájem u motoristů z toho důvodu, že některé stanice měření ukončily činnost k loňskému roku, protože se nechtěly do tohoto systému zapojit,“ říká jeden z pracovníků stanic STK Dekra v Pardubicích, který si nepřál zveřejnit své jméno. Pardubická Dekra zdražila rovněž o sto korun.



Poslanec Kolovratník, který zákon prosadil, si za ním navzdory aktuální obtížím stojí. „Za focení můžu já, to byl můj pozměňovací návrh. Konzultoval jsem to tehdy i s Evropskou komisí a kvitovala to odborná veřejnost. Možnost podvodu se tím snižuje. Dřív na stanici naměřili nějaké hodnoty a pak si je mohli klidně ve wordu upravit,“ reagoval Kolovratník.

„O frontách a zdražení nevím, ale ten systém si určitě sedne. Pokud je to cena za to, že nebudou po silnicích jezdit kouřící diesely, tak prosím řidiče o strpení,“ vyjádřil se poslanec. Ministerstvo dopravy se k problémům s dlouhým čekáním před STK nevyjádřilo.

Osud zákona je nejistý

Tento týden bude Sněmovna projednávat zákon, který by celým oborem znovu pořádně zatřásl. Chce povolit autoopravnám, aby si zřídily vlastní stanici technické kontroly. Dosud je to zakázané, byl by to tedy velký průlom.

Cílem ministerstva je, aby se víc otevřel trh, stanic STK bylo víc a celá procedura zlevnila. Předloha tlačí i na to, aby se technická kontrola a emise dělaly najednou v jedné firmě a výsledkem byl i jeden protokol. Dnes to není pravidlem.

„Bude na rozhodnutí provozovatele vozidla, zda své auto podrobí technické prohlídce pouze ve stanici technické kontroly nebo bude tato prohlídka provedena ve stanici měření emisí a následně ve stanici technické kontroly,“ řekl MF DNES mluvčí ministerstva Jakub Stadler.

STK u sousedů Liberálnější technické kontroly znají Němci a Poláci. V Polsku je provozování STK téměř volnou živností, což podle znalců oboru může za tamní horší technický stav aut. Pociťují to třeba i čeští policisté, kteří zastavují při silniční kontrole polské kamiony. V Německu to vymysleli chytřeji. Servis vytvoří zázemí pro technickou kontrolu a vybaví dílnu potřebnými přístroji. Kontrolor tam ale přijde zvenčí. Jako zaměstnanec státu je nezávislý.

Zákon by měl platit už od 20. května. Jenže návrh asi ve Sněmovně narazí už ve čtvrtek v dopravním podvýboru. „Já mám k tomu velkou nedůvěru. Je to trochu, jako kdyby státní zástupci a obhájci byli jedna firma. Žalobce by vám řekl, že je tady na vás trestní oznámení, a pak vás poslal za kolegou do vedlejší kanceláře, že vám může dělat advokáta,“ vysvětluje předseda dopravního podvýboru Kolovratník, velký odpůrce této novinky.

Co řidiči hrozí? Podle Kolovratníka by si taková stanice STK a servis pod jednou střechou mohly vymyslet nějaký nedostatek, poslat zákazníka o dveře dál do opravny a vydělat na tom. „Zákazníci mohou být manipulováni a nuceni k drahým opravám ve vlastním autoservisu,“ míní poslanec.

A opačně, dobrý zákazník servisu by mohl mít jako bonus snadný „průjezd“ kontrolou. „Když budou technickou provádět servisy, bude to střet zájmů,“ je přesvědčen předseda profesní komory Cuc. Není divu, že je proti, protože stávající kontrolní stanice by tak dostaly další konkurenci.

Ťok ve starší tiskové zprávě uvedl, že zákon „otevře trh s STK konkurenci a řidičům to přinese větší komfort“. „Díky tlaku konkurence by mohlo dojít i ke snížení cen,“ uvedl ministr. Podle důvodové zprávy k zákonu postačí, když auta nebude kontrolovat a opravovat jeden a tentýž zaměstnanec servisu. Šéf může být společný. Ministerstvo dotaz MF DNES k možnému střetu zájmů nechalo bez odpovědi.



Obcházení zákazu

V Česku je nyní 361 stanic technické kontroly a 160 z nich měří zároveň emise. Emisních stanic je kolem osmi set a tam jsou pravidla volnější. Servis s emisní stanicí dohromady existovat může už teď.

V některých případech stojí opravny a stanice technické kontroly v jednom areálu, samozřejmě i to je možné. Letitý zákaz totiž mnoho podnikatelů stejně obchází, protože servis a STK dost často fungují společně a pouze formálně jsou napsané na různé firmy. „Nejde o nic jiného než o selhání krajských úřadů, které by měly stanice kontrolovat,“ říká jeden z dopravních odborníků.

Řidič má v současnosti v zásadě dvě možnosti, jak projít technickou kontrolou. Buď si fronty na STK vyčeká sám a sám si připraví auto. Pak má vše levnější. Když naopak vůz svěří servisu, aby mu auto na kontrolu odvezl, připlatí si.

Pokud majitel míří s relativně novým vozem na první STK, má naději, že zaplatí za celou proceduru mezi dvěma až třemi tisíci korunami – za technickou i poplatek servisu. U starších aut se zvyšuje riziko, že před kontrolou bude potřeba i nějaká oprava, náklady tudíž mohou být vyšší.