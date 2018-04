Prodej tvrdého alkoholu v Česku stoupá. Každý čtvrtý panák je tuzemák

Likérka Stock si drží třetinový podíl na trhu lihovin, který loni podle veřejných tržních dat agentur ACNielsen a RetailZoom vzrostl na 66,4 milionu litrů. Z celého trhu tvoří stále nejvíce tuzemáky a rumy. Zatímco loni v Česku tuzemáky meziročně vzrostly o necelých šest procent, tuzemák Božkov, který je podle Hejkala základem celé kategorie, posílil o 8,2 procenta.

„Češi jsou prostě rumový národ. Jak se s ním všeobecně pracuje, například se dává do pečení, jsou na něj chuťové buňky nastavené. Pokud by se alkohol vypitý v celé České republice přepočítal na panáky, tak téměř každý čtvrtý panák je tuzemák různých značek,“ říká ředitel.

Zájem o prémiové rumy

U Stocku je poměr výrazně větší. Byl to také jeden z důvodů, proč likérka začala vyrábět vlastní pravý třtinový rum Božkov Republica Exclusive, jehož by chtěla letos prodat statisíce litrů. Právě u prémiových rumů se zvýšily prodeje v posledních dvou letech nejvíce, a to dvouciferně. „Lidé mají více peněz a chtějí si dopřát kvalitu, za niž jsou ochotni si připlatit. Také trochu experimentují s některými kategoriemi,“ uvádí Hejkal.

Druhou nejsilnější kategorií likérky jsou hořké bylinné likéry. „Fernet Stock je stále nejprodávanějším bylinným likérem na trhu,“ uvádí Hejkal. Prodej stagnoval, ale firma věří, že letos posílí. „Mladí dnes nevědí, z čeho přesně je a čím je jiný. Přitom macerát Fernetu Stock se dosud vyrábí ručně ze čtrnácti bylin, stejně přes devadesát let,“ říká.

Třetí největší kategorií jsou vodky, božkovská je stále nejúspěšnější na trhu. Velmi dobře se prodávají také další produkty skupiny SSG, do níž Stock patří, hlavně vodka Amundsen a distribuční vodka Smirnoff. Stock loni koupil od Bohemia Sektu Pražskou vodku a Nordic Ice. „Daří se jim nad očekávání. Vůbec nevadí více vodek v portfoliu, když jsou odlišné,“ řekl.

Božkov táhne prodej

Nejsilnější produktová řada Stocku je značka Božkov, která tvoří necelé dvě třetiny prodejů. „Všeobecně se jí daří, ale u každého druhu je to jiné,“ tvrdí Hejkal. Vlastní značky prodává Stock zhruba dvě třetiny v obchodech a zbytek v gastronomii. V tomto odvětví chce letos firma posílit prodej, hlavně přes novinky Božkov Republica Exclusive a Black Fox, likér z devíti bylin a kapkou pomeranče.



Skupinu SSG, v níž je Stock objemem produkce dvojkou, vlastní jedenáct institucionálních investorů, většinou fondy. „I když mají Stock jako equity (kapitálovou) investici, tak chtějí, aby rostl a měl dlouhodobou prosperitu,“ říká Hejkal. Předchozí vlastník, finanční skupina Oak Tree, přitom po uvedení firmy na burzu čekal na strategického kupce. „Dnes je situace jiná. Vlastníci chtějí firmu rozvíjet, a to je skvělé. Investuje se do lidí, značek, novinek, distribuovaných lihovin. Snažíme se zlepšovat kulturu pití v České republice tím, že rozšiřujeme portfolio,“ uvádí Hejkal.

Z celkových tržeb skupiny SSG, které loni činily 274,6 milionu eur a meziročně vzrostly o tři procenta, tvořily výnosy Stocku asi dvacet pět procent; meziročně stouply o osm procent.