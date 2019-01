Přijímačky na gymnázia se mohou prodražit, přípravný kurz stojí i 15 tisíc

Někteří zaplatí za doučování přes deset tisíc korun. Svým dětem chtějí zařídit co nejlepší vzdělání i v rámci mimoškolních aktivit. Například Marcela Žvaková, matka deváťáka Jonáše z Prahy. „Je to pro dobrý pocit, že jsme pro přípravu na střední něco udělali. Navíc to donutí syna se učit. V dnešní době mi přijde normální, že děti chodí na přípravky,“ uvádí Žvaková.

Za kurzy českého jazyka a matematiky, které se každý konají jednou týdně a připravují přímo na testy od Cermatu, zaplatila dohromady 8 800 Kč. Do toho Jonáš půjde ještě několikrát na testy nanečisto, které mají simulovat přijímací zkoušky. Jeden stojí 300 korun, pokud má dítě zájem o test z českého jazyka i matematiky, zaplatí 600 korun.

„Pak ještě syn navštěvuje jednou týdně klasické doučování českého jazyka, za to zaplatím 200 korun za hodinu. Chodí jednou týdně,“ dodává Žvaková. Za přípravu na přijímací zkoušky na pražské gymnázium tak zaplatí kolem 15 tisíc korun.

Loňský rok se na gymnázia v Česku hlásilo podle ministerstva školství necelých 12 tisíc deváťáků, na odborné školy ukončené maturitní zkouškou 43 835 deváťáků z celkového počtu 77 861. Populační ročníky jsou v posledních letech silné, letos je deváťáků skoro 80 tisíc. Většina z nich zamíří na školy ukončené maturitní zkouškou, kde budou psát centrální přijímací zkoušky od Cermatu. Ty v České republice fungují od roku 2017.

Od té doby se zvedá také počet společností, které na tento „styl“ přijímaček připravují. „Děti se musí naučit tyto testy ,číst‘. Úlohy, které se v přijímacích testech objevují, jsou často zadávané způsobem, na který děti nejsou ze školních lavic zvyklé,“ říká Jiří Žežulka, zakladatel společnosti Dohlavy, která doučuje děti v Praze osm let.

Zájem o kurzy podle něj v posledních třech letech roste. „V letošním školním roce máme na kurzech 2,5krát více dětí než loni,“ dodává Žežulka.

To potvrzuje i Petr Husar ze Zkoušek nanečisto, který provozuje doučování na Gymnáziu Na Zatlance již od 90. let. „Dnes je to o tom, že rodiče znají testy Cermatu z internetu a dost často chtějí připravit děti právě jen na ně. My se snažíme učit matematiku jako celek, ale skladbu a výběr úloh musíme přiblížit právě příkladům Cermatu,“ říká Husar. Loňský rok byl pro něj, co se počtu žáků týče, rekordní. Zkoušky nanečisto navštívilo přes 900 zájemců, dlouhodobé kurzy pro deváťáky absolvovalo 600 žáků.

Vyzkoušet stres

Přesný počet společností, které služby nabízejí, se nedá zjistit. Odborníci na vzdělávání navíc varují před velkými rozdíly v kvalitě doučování. „Více než dříve vznikají vzdělávací projekty, které nezakládají učitelé, ale vznikají spíše jako byznys plány a startupy,“ dodává Husar. Co je v Česku stálicí, je doučování od individuálních lektorů z řad učitelů či studentů vysokých škol.

Podle Boba Kartouse z obecně prospěšné společnosti EDUin rodiče za kurzy občas nesmyslně utrácejí. V první řadě by si děti podle něj měly zkusit cvičné testy doma samy. Ty jsou umístěné na webu Cermatu.

„Pokud by o přijetí rozhodovaly jen státní testy a student by u obou dosáhl průměru 80 procent, je vysoce pravděpodobné, že se na danou školu dostane,“ říká Kartous. Další možností jsou učebnice s klíči či simulace přijímacích zkoušek na internetu. Často na testy připravují také základní školy či samotné střední školy.

Někteří budoucí středoškoláci si pak jdou jen „vyzkoušet stres“ na testy nanečisto. Během dvou hodin ve školních lavicích vyplní záznamové archy testu z českého jazyka a matematiky, poté si z učitelem řeknou správné řešení a postup. „Je dobré, když si to děti alespoň zkusí. I když jsou jejich znalosti na dobré úrovni, tak se jim může zhoršit výsledek jen proto, že neuměly dobře vyplnit záznamové archy,“ říká Žežulka. Podle mluvčí Cermatu Petry Hátlové stačí, aby se děti ve škole naučily to, co se podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP) naučit mají.

„Testy zadávané při přijímacích zkouškách z RVP vycházejí a rozhodně ho nepřekračují. Úlohy, z nichž se testy skládají, jsou zcela standardní, s formátem naprosté většiny z nich se děti setkají během výuky,“ dodává Hátlová.