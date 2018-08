Střídání letního a zimního času je nepotřebným přežitkem, tvrdí české firmy

Střídání zimního a letního času je nepotřebným přežitkem. Uvedli to dnes zástupci českých firem s tím, že podporují krok Evropské komise, která v příštích týdnech potvrdí a členským zemím EU a europarlamentu předloží ke schválení návrh na zrušení každoročního přechodu na letní čas.

Hospodářská komora ČR uvedla, že jednoznačně preferuje návrat ke konzervativnímu přístupu. „Existence zimního a letního času je přežitkem, který v moderní demokratické společnosti nemá místo. Direktivní a centrálně určená změna času je přístupem zastaralým a inženýrsky technokratickým, který v současnosti nemá reálné opodstatnění,“ uvedl tiskový mluvčí komory Miroslav Diro.

Původní důvod pro zavedení letního času v podobě úspory energií podle Hospodářské komory pominul, časový posun v současnosti vytváří spíše dodatečné náklady. „Nejen ohledně organizace práce v podobě zvýšené administrativy. Ve dnech následujících po změnách času dochází k vyššímu výskytu pracovních úrazů. Dochází i ke snížení produktivity zaměstnanců vlivem nižšího soustředění a únavy. Tyto náklady významně převyšují zmíněné úspory energií,“ doplnil Diro.

Podobně situaci vidí Svaz průmyslu a dopravy ČR. „Z pohledu průmyslu to není téma, které by podniky dnes řešily. I velké podniky, včetně těch nejvíc energeticky náročných jako jsou například ocelárny, hutě nebo cementárny, vyrábí nonstop ve směnných provozech a posun času neřeší. Střídání letního a zimního času či jeho případné zrušení nebude mít na většinu průmyslových podniků vliv,“ řekla mluvčí svazu Eva Veličková.

Energetický expert Hnutí Duha Karel Polanecký poznamenal, že ačkoli se v minulosti tématu věnoval, nepodařilo se mu nikde najít konkrétní vyčíslení, co letní čas z pohledu energetických úspor přináší. „Ve své době to možná bylo šikovné v tom, že se lépe rozložila zátěž během dne, ale myslím, že se současným nastavením struktury spotřeby už to smysl nedává,“ uvedl.

Evropská komise se pro schválení návrhu rozhodla na základě veřejné konzultace, v níž se 84 procent respondentů vyslovilo pro zrušení každoroční změny času. V anketě hlasovaly tři miliony lidí v Německu, v ČR to podle informací ČTK bylo asi 64 000 lidí, z nichž 83 procent chtělo změny času zastavit. Vzhledem k velikosti populace jsou ale počty respondentů nízké, v Německu se účastnilo 3,79 procenta občanů, v Česku 0,59 procenta.