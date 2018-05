Strnadův holding si v USA najal lobbisty. Nechce cejch proruského zbrojaře

Dvaasedmdesátiletý muž v tmavě modrém obleku stojí v továrně, kde se vyrábí vojenská vozidla, a anglicky promlouvá ke skupince novinářů.



„CSG je první, kdo dokázal spojit lidi z týmu Hillary Clintonové s lidmi od Donalda Trumpa. Klidně tak mohou zařídit i světový mír,“ usmívá se Lanny Davis, bývalý spolupracovník Billa i Hillary Clintonových. Vedle něj stojí obrněné vozidlo a naproti němu tank.

Davis mluví na adresu svého hostitele holdingu Czechoslovak Group (CGS), jednoho z největších obchodníků se zbraněmi ve střední Evropě. CSG, jež je druhým největším dodavatelem výzbroje české armády, jej do Česka pozvala spolu se Stevem Bannonem, exporadcem amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Bannon platí za ideového guru ultrakonzervativního proudu, který postupně získává vliv v západní politice. Zařídit jeho veřejné setkání s liberálem Davisem tak nebylo vůbec jednoduché.

Jedním z důvodů, proč je jejich příjezd do Česka pro zbrojařský holding CSG tak důležitý, je i vyjádření orientace na USA. „Chceme ukázat, že jsme proameričtí a že nám záleží na našem spojenectví se Spojenými státy,“ zdůvodňoval celou akci mluvčí holdingu Andrej Čírtek.

CNG se takto vydává proti zprávám o jejích údajných ruských vazbách, které její image nevyhnutelně poškozují. V USA si kvůli tomu dokonce najala lobbistickou agenturu. „Vždy jsme víc než do Ruska prodávali do západních zemí,“ odmítá Čírtek, že by se firma přehnaně orientovala na Rusko.

Zbrojařův boj s Fake News

Nicméně fakt, že se na různých zahraničních serverech množí zprávy o ruských vazbách firmy, nebere CSG na lehkou váhu. Čírtek o nich mluví jako o Fake News. Nicméně ke zprávám o ruských kontaktech firmy přispívají především dvě věci. To, že firmy spadající do holdingu CSG patří k největším sponzorům prorusky orientovaného prezidenta Miloše Zemana i strany SPO, dříve známé jako Zemanovci.

Předávání žezla Holding Czechoslovak Group v roce 2013 převzal Jaroslav Strnad na pokraji krachu a udělal z něj jednoho z největších zbrojařů ve střední Evropě. Letos v lednu ho převedl na svého pětadvacetiletého syna Michala (na snímku).

A za druhé, některé společnosti ze svého portfolia holding vlastní spolu se slovenským podnikatelem Alexejem Beljajevem. Ten je zase známý svými vazbami na vlivného ruského politika Vladimira Jakunina. „Jeho Tatravagonka od vypuknutí konfliktu na Ukrajině žádné obchodní vztahy s Ruskem nemá, ale orientuje se zejména na trhy v západní Evropě,“ odmítá mluvčí Čírtek, že by Beljajevův byznys byl navázaný na Rusko. Pravdou však zůstává, že jiné Beljajevovy firmy zakázky v Rusku stále mají.

A zbrojařský holding CSG chce evidentně vypadat v očích partnerů jinak, než se zdá. Z amerického registru lobbistů MF DNES zjistila, že si společnost loni v září najala americkou lobbistickou agenturu Foxtail Group. Ta by se měla snažit její mediální obraz zlepšit.

Hlavní postavou agentury je přitom Arch Galloway, bývalý asistent Jeffa Sessionse, dnešního ministra spravedlnosti v administrativě prezidenta Trumpa.

Podle databáze, do níž musí agentury v Americe detaily svých aktivit zapisovat, platí CSG agentuře každý měsíc 15 tisíc dolarů. To je v přepočtu asi 325 tisíc korun.

Kromě zlepšení mediálního obrazu má agentura holdingu pomoci vyhledat firmy se zájmem o spolupráci při výrobě nebo dodávkách zbraní – a to především do zemí visegrádské čtyřky. Této organizaci propojující země střední Evropy měla agentura zajišťovat politickou podporu dokonce také u amerických politiků.

Zbraně Kurdům i Izraeli

Vedle toho by lobbisté měli pro holding CSG rovněž vyjednat možnost dodávat zbraně Kurdům pro boj s ISIS nebo také ukrajinské armádě. CSG by rád dodával také do Izraele. Česká firma je totiž podle svých zástupců na nejlepší cestě, aby se domluvila s americkou firmou AM General. S tímto výrobcem vozů Hummer a Humvee by ráda v Americe vyráběla auta postavená na podvozku Tatra.

Takto by se CSG mohlo podařit získat zakázky v zemích, které Amerika vojensky podporuje. Vybrané skupině států totiž USA každý rok darují miliardy dolarů, za něž si mohou pořídit zbraně vyrobené ve Spojených státech. Právě Izrael dostává každý rok od Američanů na nákup zbraní částku převyšující celý rozpočet české armády.

Naopak s dodávkami pro ni má CSG aktuálně problém. Nový zákon totiž vyžaduje, aby dodavatelé citlivých armádních zakázek měli bezpečnostní prověrku.

Některé z firem spadajících pod CSG ji mají, jiné o ni sice loni v srpnu zažádaly, ale zatím na její udělení neúspěšně čekají. Pokud ji nezískají, může CSG o miliardové zakázky pro armádu přijít.