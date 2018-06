Jančura hledá pro Student Agency investora. Potřebuje peníze na vlaky

Koncem května přinesly české Hospodářské noviny informaci, že je Jančurova Student Agency na prodej, a že podle dokumentu s nabídkou pro investory se hodnota transakce pohybuje okolo jedné miliardy korun. Mluvčí společnosti Aleš Ondrůj tehdy prodej popíral.

Ani dnes není podle brněnského podnikatele prodej letenkového byznysu hlavní prioritou, přestože je nyní nejlepší čas takovýto prodej uskutečnit.

„Obecně bych řekl, že neprodáváme, pokud by ale přišla zajímavá nabídka, tak je vše na prodej. Miliarda korun, to je cena, za kterou by se dalo koupit spousta vlaků,“ uvedl v rozhovoru pro slovenské Hospodárské noviny Jančura.

Firma nyní hledá takzvaného mezaninového investora, který by společnosti půjčil zmiňovanou miliardu korun a po deseti letech se opět stáhl. Za tuto investici Jančura slibuje potenciálnímu investorovi roční výnos ve výši 12 až 15 procent. Podle něj nyní Student Agency se zájemci jedná, jsou mezi nimi i celosvětově působící hráči.

Jančura Student Agency založil v 90. letech, firma celou dobu dobu fungovala bez kapitálu od cizího investora. Další rozvoj dopravního podnikání pod značkou RegioJet plánuje Jančura zaměřit více na železniční dopravu.

Autobusy podle něj budou i ve střední Evropě stále více dopravou pro chudé, jako je tomu nyní na západě. Takto je podle něj autobusová doprava chápána například v Německu, kde je lacinější, ale zároveň pomalejší ve srovnání se železnicí a cestujícím poskytuje jen omezené služby.

RegioJet koncem května představil nové lokomotivy: