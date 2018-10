I čokoláda je superpotravina. Česká firma ji dodává do Švýcarska

Když bývalý profesionál v parkuru František Lomský ještě skákal, netušil, že na jednu z nejtěžších překážek narazí až mimo jezdeckou dráhu. Skok do výroby zdravých potravin nicméně ustál a dnes patří k českým lídrům trhu.

Na sedmdesát výrobků jako jsou raw tyčinky, čokolády a snídaňové směsi dodává firma Iswari Superfoods do stovek prodejen zdravé výživy, sítě hypermarketů Globus i na zahraniční trhy ve střední a východní Evropě. V době, kdy firmu spoluzakládal, vypadala sázka na bio, superpotraviny a jídlo pro vegany jako trefa do černého. Začátky však byly krušné.

„Trvalo rok, než se objevili první zajímaví klienti. Byl jsem bez výplaty, žil jsem z úspor. Jednoho dne se úspory blížily k nule a říkal jsem si, že zavřeme,“ vzpomíná Lomský na stresující doby, kdy značka Iswari ještě neměla jisté místo na trhu.

V Praze byznys šel, ale když vyjeli za město, potraviny neznámé značky majitelé prodejen často odmítali s vysvětlením, že jsou moc drahé. Zvrat přišel, když Iswari narazila na nově vzniklého distributora Smart AD, který do svého portfolia hledal zajímavé a méně známé značky. V posledních letech firma stabilně roste. Vytváří obrat přes dvacet milionů korun a třetinu své produkce exportuje.

S některými svými výrobky se firma dostala do Globusu, ale i to se málem zadrhlo. „První setkání bylo krátké. Když jsme viděli návrh smlouvy, řekli jsme děkujeme na shledanou, ale ve dveřích ji změnili, protože o nás stáli,“ líčí podnikatel, který dříve pracoval ve Výzkumném ústavu pro chov koní v Kladrubech nad Labem nebo na Ministerstvu zemědělství. Řetězec hypermarketů nejdříve nabídl podmínky, šité na míru velkým společnostem, ale pro malou firmu by byla výše sankcí za nedodržení termínů likvidační.

Technologicky nejsložitější je výroba čokolády, která, aby dostála standardu raw (tedy za syrova), se zpracovává při teplotách jen kolem čtyřiceti stupňů Celsia. Už první dodávka do zahraničí směřovala do Švýcarska, část odebírají Francouzi. Čokoládu vyrábí firma v Praze podle poptávky, v průměru 260 kusů denně, ale když je potřeba, zvládne až 600 kusů.

Zdravá čokoláda

Co je však pro mnohé zřejmě překvapivé, František Lomský, který píše knihu o superpotravinách, čokoládu řadí mezi tyto vysoce výživné potraviny. „Myslím, že právem tam patří kakao a kvalitní, zejména rawčokolády. Nepražená čokoláda je velmi bohatá na antioxidanty,“ uvedl.

Hlavním prodejním hitem jsou však suché snídaňové a obědové směsi, jejichž výroba je spíš hledáním možných kombinací. Odlišit se chce firma i tím, že používá mrazem sušené ovoce. Metoda, která umožňuje potravinám zachovat si přirozenější chuť, výrobek prodražuje, a v branži se proto tolik nepoužívá.

Teď se Iswari kromě exportu více snaží prorazit do tuzemských obchodních řetězců. Není to snadné už jen proto, že necílí na běžného konzumenta, ale na ty, kteří jsou ochotni zaplatit za snídaňové cereálie nebo čokoládu až čtyřnásobek ceny ve srovnání s konvenčními potravinami.

„V ostatních zemích se v řetězcích prodáváme. Třeba v Portugalsku jsme v největším supermarketu Continente. A nyní jednáme s velkým německým supermarketem,“ věří Lomský, že zopakuje úspěch ze západoevropských trhů, které obstarává zakladatel značky v Portugalsku Goncalo Sardinha a zároveň poloviční vlastník tuzemské firmy. I proto vedle Iswari vznikl druhý, levnější brand Parvati, určený pro řetězce, s upravenými recepturami a gramáží.

Přeplněný trh

V posledních letech začal být tuzemský trh s produkty zdravé výživy velmi konkurenční. Vstoupila na něj celá řada nových firem a stávající hráči jsou nuceni hledat odbyt za hranicemi. Potvrzuje to i Martin Wallner, jeden ze zakladatelů značky Mixit, která přišla před osmi lety mezi prvními a dnes namixuje ročně už osm milionů balení müsli.

„Když jsme začínali, byla konkurence na trhu zdravé výživy obecně mnohem menší a my se vezli na vlně. Nyní začínáme narážet na omezenou velikost českého trhu,“ uvedl Wallner. Mixit přesto v obratu roste, také díky slovenskému a polskému trhu, meziročně o více než třicet procent. Do diskontů se však příliš nehrne, kromě on-linu sází na obchodní tým a posilování spolupráce s menšími prodejci.

Aby firmy dál rostly, musejí neustále inovovat a přinášet více novinek než v minulosti. „Trendy ve zdravé výživě se mění rychleji než kdy dříve a nesmíme se upnout na jeden,“ řekl Wallner. Mixit se daří v segmentu proteinových drinků, ale tradičně zájem vidí i u müsli s mrazem sušeným ovocem nebo vysokým podílem čokolády. Iswari teď doufá v úspěch nových slaných obědových směsí.

František Lomský vymýšlí recepty většinou sám, doma v kuchyni. „Mám skříň plnou superpotravin, kam partnerka nesmí, aby nesnědla kakao, lucumu nebo jinou surovinu,“ směje se. Pocházejí z celého světa. Kokosový cukr z Indonésie, kakao z Ekvádoru, lucuma z peruánských And, baobab z Afriky… A na některé trhy se exotické suroviny vracejí v podobě potravin. Teď si například firma oťukává miliardový trh v Číně.