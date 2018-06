Sushi místo bůčku. Češi se naučili jíst ryby po japonsku

Jako první vyrostl sushi kiosek kousek od vchodu přestavěného a zmenšeného Teska v jednom z nejnavštěvovanějších obchodních center v Praze na Smíchově.



„Koncept Sushi Time se velmi osvědčil a hodláme ho rozšiřovat do dalších obchodů,“ pochvaluje si za Tesco jeho mluvčí Václav Koukolíček.

Tesco na klasických japonských rolkách z rýže, syrových ryb, mořských řas a zeleniny spolupracuje se společností Optiform provozující koncept Sushi Time. Ta začínala v roce 2011 nejprve s rozvozem sushi v Bratislavě, ale postupně se přesunula do Prahy. Soustředila se hlavně na bistra v kancelářských oblastech.

Nyní má menší kiosky přímo v obchodních centrech, ať už v pasážích, jako na Černém Mostě či Chodově, nebo přímo na ploše obchodu. „Cítíme, že poptávka roste, lidé mají málo času a chtějí jíst zdravě. Není to jen prémiová věc, našimi zákazníky jsou studenti, mladí lidé,“ popisuje Ivan Žídek, spolumajitel provozovatelů sushi konceptu. „Spolupracujeme s Teskem, jako další budeme otevírat kiosek v Letňanech,“ doplňuje.

Sushi lze sehnat i v obchodních centrech

Oslovují i obchodní centra. Začali přitom těmi nejlepšími, kde se protočí nejvíce peněz a soustředí se tam dražší značky. „Je to o frekvenci lidí. Když to funguje, jdeme postupně do menších,“ uvádí Žídek.

Příští rok počítá s tím, že otevřou i mimo Prahu, v Brně, o moc dále se ale pouštět nechtějí. „Města typu Ostrava a Plzeň jsou trochu na hraně. Musíme vybudovat tým, co to dělá, mít aspoň pět deset poboček, aby to mělo význam. Musíme mít velkou obrátkovost, aby sushi a ryby byly čerstvé,“ vysvětluje.

Zamířit nicméně ještě chtějí na vlaková nádraží či letiště. Tržby za sushi počítají v desítkách milionů ročně a ročně rostou podle Žídka o 30 procent.

Podobný koncept jako v Tesku, i když od jiného provozovatele, se v březnu objevil rovněž na ploše Albertu na pražském Chodově. Tamní hypermarket berou v Aholdu jako takovou laboratoř: co se tam osvědčí, zkoušejí v dalších obchodech. Sushi provozované od letošního března zkouškou prošlo.



„Čerstvě připravené sushi plánujeme v následujících několika letech představit zákazníkům i v desítkách dalších obchodů Albert ve větších městech České republiky,“ potvrzuje za řetězec Barbora Vanko z tiskového oddělení.

Albert spolupracuje se společností Sushi Gourmet, zřejmě díky mateřské společnosti Ahold Delhaize. Sushi Gourmet je v podstatě podobný koncept, jako dnes rozjíždí Sushi Time, spolupracuje s francouzskými řetězci jako Auchan, Casino, britským Sainsbury’s a prodává sushi v jejich prodejnách.

Výhodou těchto dvou konceptů je, že je sushi čerstvé, připravované tentýž den přímo na místě, většinou z předem připravených surovin.

Sto tisíc porcí ročně

Provozovatel Sushi Time to například má tak, že vše, co ten den vyrobí, se také snaží prodat. I když datum spotřeby je až do druhého dne. Jejich výhodou je centrální kuchyně v Praze, kde lze činnosti, jako filetování ryb, předpřipravit.

Poté vyrábí sushi na rozvoz, pro hotely či pro vlaky RegioJet. Ty jsou podle Žídka hodně důležité, protože zajišťují ono nezbytné a jisté množství, aby měli dostatečnou obrátku nutnou při nákupu ryb a také dosáhli na lepší nákupní ceny.

Zákazníci si už na netradiční jídlo pro vlakovou dopravu zvykli. „Sushi je ve vlacích RegioJet od začátku našeho provozu v roce 2011,“ uvádí mluvčí společnosti RegioJet Aleš Ondrůj s tím, že se snažili oslovit cestující novým typem občerstvení. Ročně prodají na sto tisíc porcí.

Ve vlaku je levnější

Otáčet se sushi začíná i ve zmíněných obchodních řetězcích. Zařadil ho do stálé nabídky německý Lidl, britský Marks & Spencer či internetové řetězce Rohlík a Košík.

Když je sushi v obchodě v klasickém prodeji, mívá díky různým konzervantům delší trvanlivost, což je zrovna u tohoto typu jídla znát. Oba internetoví prodejci naopak tvrdí, že i u nich je sushi čerstvé, což je jeden z důvodů, proč bývá často vyprodané. V Rohlíku ho třeba zavážejí večer a druhý den se prodává.

„Sushi je v nabídce na Rohlíku již téměř dva roky. Je to oblíbená položka, proto určitě chceme dále tento segment podporovat a rozšiřovat,“ uvádí za internetovou jedničku v prodeji potravin Linda Vojancová z PR agentury Blue Gekko.

Konkurence z Košíku, který nyní po spojení s Koloniálem patří pod skupinu Mall, začala se sushi až letos. „Zařazením čerstvého sushi jsme chtěli otestovat zákaznický zájem o ready-to-eat výrobky, třeba i ty méně tradiční,“ říká Tomáš Jeřábek odpovědný v Mallu za Košík.

Podle Jeřábka se navíc mění nákupní chování. Spousta zákazníků si ráda k zásobovacímu nákupu přihodí část zboží pro okamžitou konzumaci.

„Výjimkou nejsou ani společné nákupy pouze čerstvých potravin a ready-to-eat, třeba do kanceláří nebo na večírek,“ dodává. Košík, stejně jako Rohlík, využívá značku Wasabi Sushi.

Čtvrt kila za sto padesát korun

Ceny sushi přitom nejsou nízké. Většina balení se pohybuje kolem 250 gramů, kde se ceny šplhají přes 150 korun. Záleží samozřejmě na druhu pokrmu. Nejlevnější jsou zeleninové maki, naopak nigiri z lososa či krevet patří k dražším. Obecně platí, že čím více je sushi složené ze zeleninových přísad, tím by mělo být levnější.

Nejlevněji se dá překvapivě sehnat ve zmíněných vlacích, kde nabízí 260gramový balíček kombinaci ryb a zeleniny za 90 korun.

„Občas máme cestující, kteří mají zájem si koupit i několik balení sushi na konzumaci domů. Už se nám stalo, že jsme museli i regulovat množství sushi, protože primárně cílem je prodej cestujícím ve vlaku,“ dodává Ondrůj za RegioJet.