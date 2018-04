Čínská farma chová miliardy švábů na výrobu léků, lidé se bojí katastrofy

Farma ve městě Xichang, provozovaná farmaceutickou společností Gooddoctor, je vybavena řadami polic a kontejnery s potravinami a vodou. Betonová budova, ve které jsou švábi umístěni, má rozlohu přibližně dvou sportovních hřišť.

Ve farmě je celoročně udržováno teplo, vlhko a tma pomocí systému umělé inteligence. Kromě toho, že monitoruje teplotu, vlhkost, zásoby potravin a jejich spotřebu, sleduje i změny, jako jsou genetické mutace a to, jak ovlivňují růst jednotlivých švábů.

Návštěvníci mají do plně utěsněných prostor omezený přístup. Vstoupit mohou jen v sanitárním pracovním obleku, aby dovnitř nevnikly znečišťující látky nebo patogeny. Hmyzí vězni od narození až do smrti nevidí slunce.

Podle zprávy, kterou tento týden zveřejnil hongkongský deník South China Morning Post, je na této farmě největší množství hmyzu chovaného ve vnitřním prostoru v historii.

Chov švábů je v Číně vzkvétajícím odvětvím. Prášek z jejich těl je patentovaný jako tradiční čínská medicína, potravinářské firmy jej zase používají jako levný zdroj bílkovin. V roce 2013 bylo v Číně podle Los Angeles Times zhruba 100 velkokapacitních farem a zemědělci si mohli vydělat až 20 dolarů za kilogram.

Léky, výživa i potenciální hrozba

Ve zmíněné největší švábí farmě na světě se z hmyzu vyrábí medikamenty, které miliony čínských pacientů na lékařský předpis užívají k léčbě respiračních, žaludečních a jiných onemocnění. Sto mililitrů léku stojí zhruba 4 dolary.

Pacienti pravděpodobně ani neví, že tyto přípravky jsou téměř celé vyrobené ze švábů. Společnost Gooddoctor totiž ve složení uvádí jen latinský název pro švába amerického (Periplaneta americana). Jeden z uživatelů léku médiím sdělil, že by tuhle informaci raději nevěděl.

Pokud by se kvůli lidské chybě nebo zemětřesení dostaly miliony švábů do přírody, byla by to obrovská pohroma. Vzhledem k tomu, že v téměř 800 tisícovém Xichangu panuje teplé klima a často prší, švábi by se velmi rychle množili.

Panují také obavy, že by intenzivní množení švábů a jejich mutování mohlo urychlit vývoj „super švábů“ abnormální velikosti. Odborník na vývoj hmyzu z Čínské akademie věd profesor Zhu Chaodong ale tuto hrozbu vyloučil.

Přitom podobný katastrofický scénář poměrně nedávno nastal. V roce 2013 uteklo z farmy v jihovýchodní Číně zhruba milion švábů poté, co ji někdo záměrně poškodil. Místní úřady provedly rozsáhlou dezinfekci a vyzývaly obyvatele, aby zůstali v klidu.