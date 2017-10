Dožil zde Napoleon. Teď dostává Svatá Helena první pravidelný letecký spoj

Pravidelná linka na odlehlý ostrov totiž přináší necelým pěti tisícům obyvatel obrovské zlepšení života. Až do dneška pro ně dopravu zajišťovala pouze loď, která k břehům tropického sopečného ostrova připlouvala z Jihoafrické republiky jednou za tři týdny a jejíž cesta trvala šest dnů. Pokud tedy na plochu letiště dosedne stroj jednou týdně, musí mít ostrované pocit, že se jim v jejich domovině dveře netrhnou.



Let jihoafrických aerolinek SA Airlink SA8131 odstartoval z Johannesburgu, přistál v namibijském Windhoeku, a pak už zamířil nad oceán.

Palubní lístek na premiérový let, který zajišťoval stroj Ebraer E190-100IGW, si podle informací BBC koupilo 78 cestujících, a pokud nastoupili už v jihoafrické metropoli, strávili na palubě celkem šest a čtvrt hodiny. Letoun měl na přistávací plochu dosednout v 13:15 místního času, ale podle údajů serveru Flightradar24 mu ke břehům ostrova v tento moment ještě kus cesty chyběl.

„Jsem si jistá, že každý obyvatel Svaté Heleny tento let uvítá,“ prohlásila guvernérka ostrova Lisa Phillipsová a dodala, že se tím pro ostrov otvírá nová kapitola. Phillipsová zároveň doufá, že by odlehlé místo mohli znovuobjevit turisté. Jeho zatím nejprominetnějším a rozhodně ne dobrovolným návštěvníkem byl totiž Napoleon Bonaparte, kterého sem Angličané přivezli po porážce v roce 1815 u Waterloo a který zde také v roce 1821 zemřel.

Turisté by mohli ostrovu pomoci

Příliv peněz od turistů by mohl pozvednout ekonomiku celého ostrova, která se neobejde bez pravidelné injekce z Londýna. Pokladnu Jejího Veličenstva to ročně stojí 52 milionů liber a bez pomoci britského rozpočtu by se neobešla ani stavba letiště. O té rozhodl britský kabinet v roce 2005 a dohromady stála 285 milionů liber, tedy 8,2 miliardy korun. Jako každý projekt se neobešel bez průtahů, první letouny měly na dráhu dosednout už v roce 2015.



I kdyby si pasažéři našli na Svatou Helenu cestu, ekonomika leteckého spojení asi nikdy nebude v černých číslech. Aerolinky Airlink, které se specializují na propojování menších afrických měst, pobírají na každou otáčku dotaci. A britský tisk napsal o zhruba 1,8 kilometru dlouhé dráze, že jde o nejzbytečnější letiště na světě. U letiště navíc panují poměrně nepříznivé podmínky, kvůli kterým na něm nemohou přistávat větší letouny.

Jenže Velká Británie jako světová velmoc nehledí jen na peníze, ale stará se i o geopolitiku. Svatá Helena sloužila jako strategický bod už prvním námořníkům a od té doby se její poloha nezměnila. A sousední, 1 300 kilometrů vzdálený, ostrov Ascension posloužil britské armádě při obraně ostrovů Falklandy, když je v roce 1982 napadla Argentina.