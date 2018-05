Most už nestačí. Dánsko a Švédsko má spojit metro pod průlivem

19:29 , aktualizováno 19:29

Pod průlivem Öresund mezi Dánskem a Švédskem by mohlo jezdit metro. Podle plánů by mělo spojovat dánskou Kodaň a třetí nejlidnatější švédské město Malmö. Podzemní dráha by mohla zrychlit dopravu mezi oběma zeměmi. Metro mezi Kodaní a Malmö by mohlo být vybudováno do roku 2035.