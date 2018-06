Globální ekonomika je podle Světové banky zdravá, růst ovšem zpomalí

Globální ekonomika je celkově zdravá a měla by expandovat ještě několik let. Tempo růstu však v nejbližších letech mírně zpomalí. V příštím roce se má snížit na tři procenta z letošních 3,1 procenta. Ve svém nejnovějším výhledu to uvedla Světová banka.