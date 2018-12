Konec kouře z cigaret. Firmy vidí budoucnost v bezdýmových alternativách

Právě v nich vidí globální hráči tabákového průmyslu budoucnost svého byznysu. Technologické produkty jsou potenciálně méně škodlivé a na rozdíl od klasických cigaret neprodukují kouř a nepáchnou.

Na budoucnost bez kouře se jako první začal připravovat Philip Morris, výrobce cigaret Marlboro. Ten před čtyřmi roky na trh uvedl vlajkovou loď pod označením Iqos a nejnovější verzi představil koncem října v Japonsku. Od léta 2017 se zařízení prodávají i v Česku a podle údajů společnosti je užívá 130 tisíc lidí.

Přístroj produkuje aerosol, který podle údajů firmy obsahuje v průměru o 90 procent méně škodlivých chemických látek než cigaretový kouř. Uvnitř pouzder se skrývá ohřívač připomínající tlusté pero, do nějž se vloží tabáková náplň. Ta se pak rozpálí na 300 stupňů Celsia. Ale protože nic nehoří, nevzniká ani škodlivý kouř. Protože přístroj na rozdíl od elektronických cigaret zahřívá klasický tabák, údajně se prožitkem více podobá skutečným cigaretám.

„Chceme přesvědčit dospělé kuřáky v Česku, aby přešli na méně škodlivou alternativu ‚bez kouře‘,“ řekl MF DNES Árpád Könye, předseda představenstva a generální ředitel Philip Morris ČR. „Tabákové firmy pochopily, že kouření není dále společensky únosné. Chtějí ale zůstat na trhu, a tak přicházejí s alternativami,“ vysvětluje profesorka Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku 1. LF UK a VFN v Praze.

Dodává, že nově nabízené výrobky zahřívaného tabáku, kde probíhá na rozdíl od hoření jen tlení, jsou o desítky procent méně škodlivé než vdechování kouře z hořící cigarety. Ještě menší riziko (nejméně o 95 procent) představují elektronické cigarety, které tabák neobsahují vůbec, ty ale většinou nepatří výrobcům cigaret.

Alternativu ke klasickým cigaretám v Česku nabízí i British American Tobacco. Její produkt glo funguje podobně jako Iqos na bázi zahřívání tabáku. Konkurenční Japan Tobacco International považuje za svůj nejsilnější výrobek v této kategorii Ploom Tech. Produkt, který se fungováním více podobá elektronické cigaretě, na českém trhu zatím chybí. Oba tyto výrobky by měly podle svých výrobců kuřákům škodit také přibližně o ­90 procent méně.

Bezdýmová alternativa stojí dva až tři tisíce korun

O tom, že to tabákové firmy myslí s přechodem na méně škodlivé užívání nikotinu vážně, svědčí i prostředky, které jsou vynakládány do vědy, výzkumu a vývoje. Philip Morris do cigaret nové generace investoval už více než pět miliard dolarů. British American Tobacco na výzkum vynaložil 2,5 miliardy dolarů a Japan Tobacco International uvádí investice ve výši několika miliard. Všechny firmy hodlají v daném trendu pokračovat i do budoucna.

Že by však více než miliarda kuřáků skokově přešla na „nehořlavé“ užívání nikotinu, se očekávat nedá. Cigarety nové generace si nacházejí své místo na rozvinutých trzích, tahounem je především Japonsko. Ale nejvíce kuřáků žije v rozvojových zemích Asie, Afriky nebo na Blízkém východě, kde se lidé klasické hořící cigarety pevně drží. Pořídit si bezdýmovou alternativu ke kouření totiž vyjde v průměru na dva až tři tisíce korun, což je pro kuřáky žijící v chudších regionech těžko dosažitelné.

„Předpokládáme, že do roku 2023 nebude přibližně čtvrtina českých kuřáků tabák spalovat, ale zahřívat,“ odhaduje Martin Lupa z British American Tobacco. Philip Morris by do roku 2025 po celém světě rád zvýšil počet těch, kteří přejdou na Iqos, na 30 procent – tedy na 40 milionů současných kuřáků jeho značek. Celosvětově podle dat společnosti vymění klasickou cigaretu za nehořící tabák deset tisíc kuřáků denně.



Když se odvykání nedaří…

„Velké tabákové firmy nadále nabízejí klasické hořlavé cigarety,“ dodává Eva Králíková. „Přestat kouřit naráz a bez léků je jistě ideální. Ale většině lidí se to bohužel nepovede,“ konstatuje. V tom případě jsou podle ní e-cigarety rozumnou alternativou při snaze s kouřením přestat nebo ho omezit. Podle míry rizika by pak následoval zahřívaný tabák.

Králíková nicméně varuje, že nehořlavé cigarety mohou působit jako iniciační produkt i na současné nekuřáky a nezletilé. To však všechny oslovené tabákové firmy odmítají, podle nich jejich produkty nové generace cílí pouze na dospělé kuřáky, kteří by jinak kouřit nepřestali.

Technologicky vyspělejší kouření také předběhlo výběrčí daní. To platí i pro řadu zemí EU včetně Česka, kde se zatím prodávají bez daně. Ve Sněmovně však již nyní leží první návrh zákona, který by mohl platit již od roku 2019. Daň se nemá odvíjet od kusu jako u klasických cigaret, ale podle gramáže tabáku, což vyjde výrazně levněji.